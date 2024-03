O postupu rozhodne florbalová bitva číslo pět. Kladno nebo Otrokovice?

Florbalisté Kladna odjížděli ke dvěma zápasům semifinálové série play-off I. ligy do Otrokovic v nelehké situaci. Doma ztratili jeden zápas, a tak minimálně jednu výhru museli uhrát i na Moravě. Povedlo se jim to v sobotu po výsledku 5:2, v neděli však postupový mečbol proměnit nedokázali a padli těsně 3:4. O postupujícím do finále tak rozhodne zápas číslo 5. Hraje se už zítra, tedy v úterý 26. března od 19 hodin v kladenské hale Bios.

Florbalisté Otrokovic ve čtvrtém semifinále zdolali Kladno 4:3 | Video: Mojmír Zapletal