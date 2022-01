Kladnu podruhé za sebou scházely opory Chroust, Přívara, Riebauer a Ullmann, novou hvězdu však objevuje v obránce Marku Veselém. Původně borec Rudné přišel do Kladna přes Spartu a Králův Dvůr a stává se velkou stálicí. Do sítě Karlových Varů zaznamenal hattrick a tenhle kousek se mu povedl už potřetí v krátké době. „Výhra je to pro nás velká vzpruha, ale důležité je, že hrajeme jeden za jednoho, což nám pomáhá. Ta naše týmovost je důležitá a klíčová,“ potlačil Veselý svoje zásluhy.