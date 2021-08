Papoušek hrál dosud za slavný a stále superligový Tatran Střešovice. V nejvyšší soutěži však stihl zatím jen 22 startů a 2 góly. S Kladnem má jasný cíl - postup do nejvyšší soutěže. Ale míří ještě výš! „S Kladnem chci jednou superligu společně vyhrát!" šokuje Papoušek, který přestup vnímá jako možnost získat zpátky motivaci se florbalu věnovat víc. "A jsem rád, že se motivace skutečně vrací, že zase jsem v sobě znovu našel oheň i chuť na sobě tvrdě pracovat,“ říká borec, který by měl na nadcházejícím MS juniorů v Brně reprezentovat Českou republiku.

Zdroj: Kanonýři Kladno

Dostal na to spolu s dalším kladenským členem národního týmu Matyášem Bachmaierem individuální tréninkový plán, za což vysekl vedení Kanonýrů velkou pochvalu. Večer proti Liberci však hrát bude, kouč Jan Pazdera ho nasadí vedle zkušeného centra Filipa Ullmanna. „Ondra je mladý talentovaný hráč, který mě oslovil svým přístupem. Cítím z něj velkou touhu prosadit se a získat v týmu klíčovou roli. Ta touha je zároveň podložená velkou pracovitostí a doufám, že mu to nadšení vydrží co nejdéle. Zároveň ho chceme zapojit i do trénování naší mládeže,“ řekl Jan Pazdera.

Papoušek, jenž si v kariéře zahrál už i v zemi florbalu zaslíbené, tedy Švédsku, nepřichází jen s výhledem na nadcházející sezonu, on především symbolizuje dlouhodobé plány Kanonýrů – tedy mezi elitu nejen postoupit, ale hlavně se v ní etablovat.

Papoušek je po Tomáši Chroustovi, Aleš Höfferovi, Marku Macíkovi (všichni Mladá Boleslav), Marku Veselém (Sparta) a Petru Weissgärberovi (Vinohrady) dalším hráčem se superligovými zkušenostmi, který do Kladna v létě zamířil.