Popularita a oblíbenost ŠFL u Tygrů z Buštěhradu je roky zřejmá. Důkazem mohou být celkem pravidelné návštěvy bývalých hráčů z týmu Tygrů v hledišti při turnajích a často si najdou chvilku na pár slov se svým bývalým trenérem Václavem Bartákem…

Tygři mají dokonce svoje facebookové stránky, kde třeba ředitel školy a zároveň trenér florbalového týmu Václav Barták má od rodičů samé fajnové vzkazy. Za všechny třeba ten od Ivety Chocholáčkové: „Moc děkujeme za to, co jste pro naše kluky udělal, nebyl jste pro ně jen ředitel, učitel a trenér, ale hlavně kamarád. Přeji vám mnoho úspěchů v další Tygří sezoně!“ píše spokojená maminka jednoho z hráčů a Barták odpovídá: „Až teď, po tom, co se tu děje, mi došlo, jak velké chvíle jsme zažívali a jak neskutečnou tygří partu jsme vytvořili,“ napsal Barták s dovětkem, že slova důležitá nejsou, spíš zážitky, které si tygři při florbale užili.

