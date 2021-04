Zatímco Superliga jako profisoutěž mohla na podzim rozjet svoje kola, ostatní soutěže se zastavily a po čase je svaz zrušil. Ani letos tak Kladno svůj postupový sen plnit nemůže. Přitom řada hráčů na extraligu má, Jan Pazdera jakbysmet. Jenže mohou maximálně skřípat zuby. „To neděláme. Co jsem mluvil s kluky, jsou všichni pozitivně nastaveni na příští sezonu a ukazují velké odhodlání k práci v tréninku, který snad brzy bude už plnohodnotný,“ doufá trenér Kladna.

Už bylo blízko povolení, že Kanonýři stejně jako další sportovci vyběhnou alespoň ke společné přípravě ven. Ve dvaceti lidech. Brzy bylo vše jinak, a tak i nejlepší florbalový klub na Kladensku, v němž hraje ve všech kategoriích přes dvě stovky hráčů a hráček, musel měnit plány.

„Připravovali jsme se samozřejmě i během uzávěry – individuálně. Nicméně řízený trénink to nenahradí,“ má jasno Jan Pazdera.

Nakonec Kanonýři přistoupili na to, že všechny kategorie budou trénovat podle nejnovějších nařízení. V deseti lidech, po dvojicích plus dva trenéři. Za každého počasí. Díky spolupráci se Sportovními areály města Kladna (SAMK) mohou využívat městská sportoviště, včetně areálů 4. a 12. ZŠ.

Tohle vše samozřejmě bez florbalových holí, i s těmi by se ale v budoucnu dalo venku trénovat. Málo využívané hřiště na 4. ZŠ v Norské ulici, které spravuje SAMK, by florbalový klub opatřil speciálním venkovním povrchem na florbal a mantinely.

Zatím se s hokejkami nebo florbalkami musí hráči popasovat doma v obývácích, i dětských pokojích, či garážích. Klub pro ně připravuje online tréninky, kde jeden trenér předvádí cviky, druhý hráče opravuje. Přes aplikaci Trénuj chytře pak všichni dostali sestavené tréninky, které plní.

Někteří hráči dokonce naskočili do soutěží. Zkušené Filipa Ullmana a Ondřeje Riebauera získaly na hostování pražské superligové kluby ze Střešovic a Sparty. Do Sparty zamířil i obrovský talent Matyáš Bachmaier, který má velkou šanci zahrát si na MS juniorů v Brně. Všichni však hráli pouze v základní části. „Když jsme jim hostování vyřizovali, tak bohužel nikdo nemohl vědět, že bude první liga předčasně zrušena, proto jsme nemohli riskovat. Matyáš měl střídavý start na maximální počet sto pěti dnů, poté se musel vrátit, nicméně u něj vidím takový herní progres, že svou pozici v reprezentaci může obhájit,“ myslí si Jan Pazdera a ví, o čem mluví, v národním týmu juniorů je asistentem trenéra.

Také potvrzuje, že určitou naději na účast na MS v Brně má další velký talent z Kladna, Jakub Bohuslávek. Je však příliš mladý (2004), ostatní borci v nominaci jsou o rok či dva starší. „Ale šampionát byl kvůli koronaviru přesunutý až na srpen, což Kubovu šanci zvětšilo. Uvidíme,“ říká kouč.

Ten pochopitelně sleduje i vývoj v play off Superligy, kam by jednou rád dovedl i kladenský klub. Zatím je to hudba budoucnosti, teď budou měřit síly Mladá Boleslav s Chodovem a Vítkovice se Spartou. „Play off ukazuje, jak moc je o zkušenostech. Chodov překvapil vyřazením Bohemians, jimž jsem věřil, že poprvé překročí hranici čtvrtfinále, mají totiž obrovsky talentované kluky. V semifinále už taková překvapení nečekám, Boleslav podle mne nepovolí Chodovu ani zápas a Vítkovice obere Sparta maximálně o jeden,“ usmál se Jan Pazdera.

A vrací se ke Kladnu, kde pořád ještě chce být součástí týmu lidí, kteří klub nejen chtějí vrátit do Superligy, ale hlavně ho tam chtějí udržet. Dva roky po sobě se poctivě chystali na rozhodující boje, ale ani jednou jim koronavirus nedal šanci. „Je to frustrující. Spousta hráčů přišla do Kladna s tím, že využije jeho potenciál a nedostali k tomu příležitost. Velmi špatné je také to, že v Kladně je velký potenciál i hráčsky, ale zkušenosti, které tihle borci za dva roky nemohli získávat, jim mohou strašně moc chybět. Ale jak už jsem říkal, všichni jsou odhodláni pracovat, a protože profesionální a trénovaní sportovci během pandemie v celém světě ukázali, že jsou nejodolnější částí populace, snad dostanou brzy možnost, aby se o svůj sen poprali na hřišti,“ završil Jan Pazdera.