Slušný výkon na horké půdě ve Znojmě, ale pak propadák doma s Hattrickem Brno. Florbalisté Kladna ztratili v I. lize formu a o víkendu uhráli do tabulky jen jeden bod. Pokusí se jí rychle najít, už v sobotu hostí Bulldogs Brno, kteří tabulku vedou.

Videomomentky // Kanonýři Kladno - Hattrick Brno 3:5, 1. liga mužů, 3. 12. 2023 | Video: Bohumil Kučera

Ve Znojmě byli hosté poměrně blízko výhře. Ve druhé třetině se dostali do vedení a podporováni skvělým Bachmaierem, jenž zaznamenal čtyři asistence, šli v závěru do vedení 5:4 zásluhou Nováka.

Závěr jim ale nevyšel. Domácí Ďuriška vyrovnal 28 vteřin před koncem na 5:5, a v prodloužení se usmálo štěstí také na domácí. Přežili tyčku Bachmaiera, také šanci Stůje, aby sami rozhodli Maškem.

Laufen Znojmo – Kanonýři Kladno 6:5 pp

Branky a asistence: 7. Blažek (Kucharič), 10. Mašek (Světlík), 42. Kucharič (Sedláček), 48. Blažek (Vavřina), 60. Ďuriška (Kucharič), 62. Mašek - 9. Tad. Chroust (Bachmaier), 21. Novák (Bachmaier), 35. Tad. Chroust (Bachmaier), 47. Kuchynka (Čika), 54. Novák (Bachmaier). Rozhodčí: Lukáš a Martin Ležákovi. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Třetiny: 2:1, 0:2, 3:2. Střely: 27:27. Diváků: 84.

Kanonýři: Ponomarev – Veselý, Krbec, Svačinka, Tomášek, Kuchynka, Pfaur – Novák, Bachmaier, Tad. Chroust – Fojtík, Stůj, Janda – Prudil, Čika, Hübner.

Kladenský výsadek v Singapuru: Nela Jiráková vyrazila už na svoje čtvrté MS!

Nebyl to náš den," hlesl Kuchynka

Nedělní Mikulášský duel se Kanonýrům hrubě nevyvedl. V tabulce nízko postavený Hattrick Brno je vycvičil v produktivitě, navíc dobře bránil a skvěle mu zachytal Steiger. Růžový tým hostů dával i pěkné góly, hlavně Adam Jiříček. V úvodu z trestného střílení, kdy předvedl tzv. „zorro trik“ - v obrovské rychlosti míček nabral na čepel, odstředivou silou ho na ní ve vzduchu udržel a zasunul Janouškovi do klece. Parádu ukázal při zakončení také Gryc, když se v těžké pozici natáhl a jednou rukou přeloboval Janouška.

Kladno se snažilo, ale hře chyběl nápad. Do konce sice mohlo pomýšlet na remízu, ale za stavu 3:5 hosté nejenže ubránili power-play, ale ještě jistili gólem do prázdné. „Nebyl to náš den,“ hlesl zklamaný obránce Adam Kuchynka a trenér Dušan Přívara mínil, že mužstvo odešlo mentálně. „Potřebujeme nějakou pauzu, restart. Základní věci, které nám fungovaly, nám odešly. Tak se na ně v týdnu zaměříme, zase zapneme a v sobotu s Buldoky určitě zahrajeme nadstandardní zápas,“ slíbil.

Kanonýři Kladno – Hattrick Brno 3:5

Branky a asistence: 15. Kuchynka (Čika), 39. Svačinka (Tomášek), 56. Bachmaier (Janda) - 12. Jiříček TS, 22. Gryc (Brom), 29. Vlach (Dvořák), 46. Procházka (Slezák), 60. Hronek (Fuchs). Rozhodčí: Šedivý, Štengl. Vyloučení: 1:2. Bez využití. V oslabení: 0:1. Třetiny: 1:1, 1:2, 1:2. Střely: 27:20. Diváků: 234.

Kanonýři: Janoušek – Veselý, Krbec, Svačinka, Tomášek, Kuchynka, Pfaur – Novák, Bachmaier, Tad. Chroust – Fojtík, Stůj, Janda – Bohuslávek, Čika, Fišer – Prudil, Hübner, Blažej.