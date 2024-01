Blíží se play-off a florbalové Kladno má v I. lize jako vždy nejvyšší ambice. Odpovídá tomu i jeho aktivita na přestupovém trhu a už druhé velké jméno mladého hráče, které v posledních dnech posílilo soupisku Kanonýrů. Po Jakubu Bohuslávkovi se totiž vrací i ex-mistr světa juniorů Ondřej Papoušek.

Kanonýři dnes vítězí a sérii s Bulldogy rozhodne až pátý duel / Sestřih šancí a nájezdů / 4. QF Play off / Kladno 12. 3. 2023 | Video: Bohumil Kučera

Nejdříve to byl Jakub Bohuslávek, mladičký talent, jenž loni na jaře odešel do superligové Sparty, ale tam se mu nepovedlo jeho ambice naplnit, a tak se vrátil do mateřského Kladna. V posledních dvou zápasech byl hodně cítit, doma proti Hradci Králové byl dokonce vyhlášen hráčem zápasu.

„Přichází pomoct naplnit nejvyšší ambice klubu. Toho si je vědom a na Kladnu mu vždy záleželo, i proto se hned po přestupu do Sparty zapojil do střídavých startů. A v nich dokazoval, že je to rozdílový hráč. Cítí u nás větší herní vytížení, má jinou roli a na hřišti si to užívá,“ uvedl pro klubový web Kanonýrů kouč Dušan Přívara.

Ondřej Papoušek přišel do Kladna poprvé v roce 2021, kdy se stal spolu s dalším Kladeňákem Matyášem Bachmaierem mistrem světa juniorů. Loni stejně jako Bohuslávek po sezoně odešel do švýcarského Thunu, teď je ale zpět. „Je to takový návrat ztraceného syna. U Ondry jsme se bavili, že by mohl být posilou pro příští sezonu, ale věci se daly do pohybu dřív. Ve Švýcarsku mu vyšli vstříc, a tak čekáme, jak zapadne do nové herní koncepce, kterou máme. I on bude rozdílovým hráčem, ne nadarmo je mistrem světa,“ doplnil Přívara.

Ten se teď musí postarat o to, aby si velké individuality v týmu sedly a táhly za jeden provaz. Kanonýři jsou už pár let na Superligu nachystáni, ať už organizačně, ekonomicky, či hráčsky. Chybí jen důkaz - postup, takže do montérek borci - my ostatní budeme držet palce.