/FOTO, VIDEO/ „To se oslaví!“ Michal David prozpěvoval skrz reproduktory na palubovce haly Bios svůj hit z 80. let a s ním snad všichni florbaloví Kanonýři z Kladna včetně těch nejmenších. A mužstvo mužů právě vyhráli slavnostní zápas s Brnem hraný na podporu záchranářů a hlavně – poprvé v historii ovládl kladenský klub základní části I. ligy.

Videomomentky // Kanonýři Kladno - Gullivers Brno 9:3, 1. liga mužů, Kladno hala BIOS 17. 2. 2024 | Video: Bohumil Kučera

Byl to fajnový večer, předzvěst sledovaného play-off. Kanonýři v něm mají jasný cíl, udělat ještě o jeden krůček víc než před rokem a potřetí v historii klubu se probít do nejvyšší české soutěže.

Zápas s Gullivery z Brna byl speciálním z několika pohledů. Výhra zajišťovala Kladnu opanování základní části I. ligy a tím i nejvýhodnější pozici do play-off.

Zároveň tým nastoupil ve speciálních žlutých dresech kopírujících obleky českých záchranářů. Ty chtěli hráči a celý klub ocenit za jejich skvělou práci, protože právě na ně všichni ve chvílích, kdy potřebujeme, voláme po vzoru slavného seriálu s hitu Hany Zagorové: Příteli, chvátej, S.O.S. …

Nakonec se povedlo oboje!

Číslo 68 zamířilo pod strop, Jágr děkoval i vtipkoval: Dnes je skvělý den pro mě

Našlapaná Bioska s pěti stovkami fanoušků si však užila i hodně napětí, protože Gulliveři nepřijeli na výlet, ale jestli jsou zvyklí překonávat obry, liliputy či dobít vznášející se Laputu, tentokrát partu Kanonýrů dvě třetiny jen škádlili. Dokonce při tom dvakrát vedli a teprve úchvatný nástup domácích do poslední třetiny je položil – konečné skóre zní 9:3.

„Věděli jsme, že Gulliveři mají kvalitní tým, fyzicky výborně připravený a že nás čeká těžký zápas. Dvě třetiny to také těžké bylo, ale pak jsme si něco řekli v kabině, dali rychlé góly a zápas ovládli, čemuž odpovídá i výsledek,“ komentoval zápas autor čtyř branek Jakub Bohuslávek.

Navrátilec ze Sparty přiznal, že tým trochu brzdila nervozita z našlapané haly a speciálnosti zápasu. „Bavili jsme se tom, sám jsem to s kluky řešil v šatně, že musíme udržet chladné hlavy. Myslím, že na začátku tam nervozita byla, ale postupem času to z nás opadávalo a třetí třetina byla už podle našich představ,“ vyprávěla velká naděje kladenského i českého florbalu, podle jehož názoru šlo o dobrou příprava na play-off. „Nádech play-off to mělo, byla atmosféra, hodně diváků, ale v play-off to bude ještě o dost jinačí divočina,“ říká.

Duel pro něj byl ještě speciálnější než pro jiné, jeho maminka totiž právě záchranářskou je, táta zase lékařem. „Dotýkalo se mě to kvůli mámě, na kterou jsem samozřejmě pyšný, že dělá tak náročnou práci a má můj obdiv stejně jako táta. Ale já v jejich stopách kráčet nebudu,“ usmál se.

Krskovi ostravská hala svědčila. Cítil jsem, že mám spoustu sil, říkal čtvrtkař

Ještě před nedávnem tolik úsměvů na tváři neměl, po loňském přestupu do superligové Sparty nebyl v pohodě, hrál málo, góly nepřicházely. Proto přivítal návrat domů. „Jsem rád, že to dopadlo a že jsem se mohl vrátit. Půlrok ve Spartě nebyl ideální a já ho mám jako uzavřenou kapitolu. Jsem zpátky na Kladně a udělám všechno pro to, abychom byli úspěšní. Jsem tady doma, hraju v klubu od malička, v kabině jsem se od začátku cítil perfektně,“ dodal Jakub Bohuslávek.

V sobotu se ale kromě Gulliverů cítil v hale perfektně každý. Možná se lekl jen mladý správce Biosky, když na palubovku zamířila sanitka s houkající sirénou. Nicméně tahle akce měla mít styl a příjezd auta ho symbolizoval.

A co můžete na podporu budoucích záchranářů z kladenské Fakulty bioinženýrství a také Dr. Klauna z kladenské nemocnice udělat vy fanoušci? Třeba se zúčastnit aukce krásných sobotních dresů na stránkách (https://www.kanonyrska-aukce.cz/). Nejdražší je zatím dres podepsaný všemi borci, už je na hodnotě 4500 korun, dražit se bude až do středy 21. února.

Soka pro čtvrtfinále play-off si Kanonýři vyberou až po skončení osmifinále, které mezi sebou hrají 7. - 10. tým tabulky.