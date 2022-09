Kryštofe, máte skoro dvě stovky zápasů v Superlize, byl jsem členem základní sestavy Bohemians, ale jdete o schod níž. Jakou jste měl motivaci?

Každý mi to teď říká, včetně Bedly (známý a svérázný trenér Bohemky a národního týmu Slovenek Michal Jedlička) a některých spoluhráčů. Jenže já v posledních dvou sezonách v Bohemce měl pocit, že se nikam neposouvám a spíš že stojím na místě. V Kladně budu mít v týmu důležitější roli, jakési lídrovství, a v tomhle to cítím jako dobrý krok. V Bohemce bych hrál druhou, třetí obranu s důrazem jen na defenzivu, což mi sice nevadí, ale chci se rozvíjet jiným směrem. Po osmi sezonách v Superlize je prostě čas udělat krok dopředu.

Současný tým Kanonýrů může být silnější z pohledu týmovosti, věří Riebauer

Jedničkou Kladna v obraně byl zřejmě Matyáš Bachmaier, ale tenhle talent odešel do švédské Superligy. Převezmete jeho roli?

Je to možné, ale přiznám se, že sestavu Kladna z loňska úplně neznám. Vím, že tam byli Filip Ullman a Ondra Riebauer, že se Matyáš občas posouval do útoku a vůbec dost rotovali. Mě zatím trenéři někam upíchli a vyhovuje mi to maximálně. Chci co nejvíc pomoci týmu a snad to spoluhráči i kluci z realizačního týmu zatím vidí také tak.

Jak to máte z dojížděním, přece jen na Bohemku jste to jako Pražan měl kousek?

Jasně, sedl jsem na metro a jel na trénink. Teď musím metrem na Dejvickou a pak jezdíme s klukama společně, to už je do Kladna kousek. Horší je to večer, když se motáte domů. Výhoda je, že brankář Macík bydlí kousek ode mě, takže někdy jezdíme spolu autem, když nejedu z práce nebo ze školy. Společně cesty jsou dobré v tom, že si popovídáme a víc se poznáme. Přece jen když jednu metrem, pustím si podcast a poslouchám. Takhle mohu pokecat a je to zpříjemnění dne.

Co studujete?

ČVUT, stavební fakultu.

A co byste chtěl stavět?

Mým snem jsou mosty, podle toho jsem si vybíral také obor – konstrukce a dopravní stavby. Už také pracuji na pozemních stavbách v pražských Modřanech, kde stavíme rezidenci Zahálka.

OK, chcete stavět mosty, jak tedy postavit most do Superligy?

To bude náročná práce. Hodně záleží na týmu. Musí se skutečně semknout a jít za společným cílem. Nejde to, že si pět lidí řekne, že chce Superligu a zbylých deset ji tolik chtít nebude. To je první krok a myslím, že se nám zatím daří, protože cítím, že jdeme všichni za stejným cílem. Uvidí se v sezoně. Je nutné vyladit taktiku, hlavně do obrany, pak zvedneme také útok. Play off bude i tak obrovským bojem. Využít můžeme rovněž pohárová utkání, teď nás čeká třeba superligová Česká Lípa. Klidně ji můžeme porazit a jít na další tým, jenž nás prověří ještě víc. V první lize pak musíme udělat vše pro to, abychom vyhráli každý zápas.