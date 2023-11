/FOTO, VIDEO/ Florbalisté Kladna stoupají tabulkou I. ligy. Na domácí palubovce vyřídili o víkendu České Budějovice 11:3 a v tabulce poskočili na čtvrté místo za suverénní kvarteto Ústí, Bulldogs Brno a Otrokovice. Zajímavostí je, že si za domácí poprvé zahrála posila, kterou získali před půldruhým rokem – Kryštof Krbec.

Videomomentky / Kanonýři Kladno - Štíři České Budějovice 11:3 / 1. liga mužů / 4. 11. 2023 | Video: Bohumil Kučera

Krbec přišel loni z Bohemians a měl být jednou ze stěžejních posil. Jenže v přípravě s Libercem si přetrhl křížový vaz a ocitl se na dlouho na marodce. Po prosincové operaci dlouho rehabilitoval a v sestavě se ocitl až tuto sobotu proti Budějovicím – po celkem 438 dnech! „Klíčová byla spolupráce s kondičním trenérem Honzou Pechrem, kdy jsem přes letní přípravu plnil individuální tréninkový plán. V posledních pěti týdnech jsem již trénoval společně s klukama a jen místy měl zlehčení,“ popsal Krbec pro klubový web.

V sobotu to pro jeho tým zdaleka nebyla tak lehká práce, jak by výsledek 11:3 mohl napovídat. Většinu branek totiž domácí nastříleli až v závěru. Na začátku hosté z jihu Čech dokonce šli do vedení a stačilo jim na to jen 26 vteřin. I pak to byl boj, Štíři vedli ještě 2:1 a 3:2. Kanonýrům se dýchalo ztěžka, ale pomohl jim Tomáš Svačinka, jenž proměnil hned dvě trestná střílení. A přidali se nakonec i další borci. „Jsem spokojený, protože je to výhra za tři body. Začátek byl pro nás trochu těžší, protože hned z první šance nám soupeř vstřelil branku. Ale pořád jsme věřili, že to dokážeme otočit i díky dvěma proměněným nájezdům Tomáše Svačinky. Ve třetí třetině jsme utekli hrobníkovi z lopaty a pak se spustila gólová smršť. Ale konečný výsledek vůbec nevypovídá o tom, jaký soupeř předvedl výkon a bylo to rozhodně těžké utkání,“ uvedl pro klubové stránky Kanonýrů kouč Dušan Přívara.

Jeho tým se doma ukáže opět už ve čtvrtek 9. listopadu, kdy hostí v osmifinále Českého poháru Butchis Praha (19:00), jimž na jaře podlehl ve finále I. ligy.

Kanonýři Kladno – Štíři České Budějovice 11:3

Branky a asistence: 11. Stůj, 26. Svačinka TS, 31. Bachmaier (Svačinka), 39. Hübner (Bachmaier), 42. Novák (Tad. Chroust), 47. Svačinka TS, 57. Tad. Chroust (Šefčík), 57. Bohuslávek (Kuchynka), 57. Janda (Novák), 58. Hübner (Bohuslávek), 59. Fojtík (Bachmaier) - 1. Sedlák (Drobiš), 15. Kouba, 36. Kouba (Hennrich). Rozhodčí: Sýkora, Dolanský. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. Třetiny: 1:2, 3:1, 7:0. Střely: 38:21. Diváků: 135.