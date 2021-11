Florbalové překvapení letí z Kladna do republiky. Kanonýry už nepovede sportovní ředitel a trenér A týmu Jan Pazdera. Nástupce zatím klub neohlásil.

Otevřené florbalové hřiště otevřely SAMK Kladno na ZŠ Norská. Zúčastnili se i tehdejší šéftrenér Jan Pazdera. | Foto: Roman Mareš

Co se mezi vedením a Pazderou stalo? Těžko říci, ale třecí plochy se zřejmě objevily, klub to nazývá špatnou komunikací. Ještě na jaře se obě strany dohodly, že kouč bude v klubu působit minimálně do roku 2023, že dovede Kladno do Superligy a že se tam s ním zabydlí. Nic z toho se už nestane, Kanonýři svůj ambiciózní plán, který už dvakrát zhatil koronavirus, musí zvládnou s někým jiným na střídačce.