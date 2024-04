Florbalovou fantazii v podobě postupu Kanonýrů do nejvyšší české soutěže ocenil ve čtvrtek dopoledne také primátor města Kladna Milan Volf. Vedení A týmu, trenéry i hráče přivítal ve svém pracovně na magistrátu a poděkoval jim za skvělou reprezentaci města. „Jsem rád, když podporujeme kluby, které fungují tak dobře jako florbalisté. Postup mezi elitu jim moc přeji,“ řekl Milan Volf.

Primátor města Kladna Milan Volf přivítal na magistrátu úspěšné florbalové Kanonýry Kladno, nováčka superligy. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Na magistrát dorazili jak členové vedení Kanonýrů, tak trenéři, ale samozřejmě hlavně hráči včetně zkušeného lídra Tomáše Chrousta nebo mladých talentů Matyáše Bachmaiera, Vojtěcha Nováka a Jakuba Bohuslávka. Primátora zajímalo, jak si hráči užili oslavy, ale třeba i to, jaké sny mají florbalisté ohledně zahraničního angažmá. „V hokeji je to jasně NHL, ale co u vás?“ ptal se Milan Volf a odpověděl mu juniorský mistr světa Matyáš Bachmaier, který už má za sebou rok ve Švédsku. „Herně je to Švédsko, finančně prý Švýcarsko!“

Hlavní kouč Dušan Přívara dorazil i s malým synem, a ten, přestože za Kladno bude střílet góly až za moc dlouho, dostal od primátora jeden ze symbolů Kladna, velikánského plyšového krtečka. „Ty máš krtka moc rád, viď?“ smál se donedávna fantastický florbalista a teď už i úspěšný trenér, který je důkazem, že i z Pražana se může stát chlap s kladenským srdcem.

A že je schopen ukočírovat i dva páté zápasy, protože ty rozhodovaly semifinále i finále. „To vůbec nejtěžší bylo dokázat, abychom si to všichni srovnali v hlavách, že je to hlavně o nás. Když se kluci dokázali koncentrovat od začátku a nenechali nic náhodě, tak ukázali, že florbal hrát umí,“ pochválil mužstvo a poděkoval za přijetí primátorovi.

Florbalové Kladno a šest stovek jeho fanoušků slaví postup do superligy!

Milan Volf je rád, že se florbalisté sžili s halou Bios, a že mají velkou komunitu, která je skvěle podporuje. Vždyť na zápasy chodilo šest stovek diváků. „Každý si teď v Kladně může najít, co ho baví a vidět zápasy na nejvyšší úrovni. Ať je to florbal, tak i volejbal, hokejbal, nahoru se posouvá fotbal, fenoménem je atletika, která navíc řadu talentů připraví pro jiné sporty. Zlobí mě jen hokej, ale když jsem viděl první barážové utkání, mělo by to snad dopadnout dobře i tam. Ale hokej se musí vydat jiným směrem,“ dodal primátor Milan Volf.

Florbalisté pak slíbili, že čtvrtý postup mezi českou elitu nebude následovat rychlý návrat o patro dolů, jako tomu bylo v minulosti. „Tenhle tým je jiný, na superligu je připraven mnohem lépe,“ je přesvědčen člen vedení a bývalý skvělý florbalista Ondřej Fuchs.

I s jeho pomocí určitě Kanonýři ještě posílí a v příští sezoně se tak kladenský sportovní fanoušek má na co těšit.