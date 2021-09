Obraz si poté příliš nezměnil. Kanonýři se marně snažili dobývat dobře zformovaný blok Brna. A když už se zdálo, že duel míří k prodloužení, přišla rána. Při oddechovém čase si Sokol připravil standardní situaci, kterou využil Bouška a v poslední minutě trefou do prázdné branky pojistil Matula.

Kanonýři vstoupili do utkání výtečně a už v 1. minutě šli zásluhou Bachmaiera do vedení. Následně drželi míček i tempo, jenže v 15. minutě nejprve vyrovnal Novák a o tři minuty později otočil skóre Matula. I po většinu druhého dějství měli Kanonýři míček na hokejkách, avšak nedokázali proměnit přesilovku ani nabídnutou šanci ze 33. minuty, kdy domácí brankář po špatném výhozu čelil nájezdu tři osamocených soupeřů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.