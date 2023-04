Prohráli až v prodloužení, a tak byli florbalisté Kladna po prvním zápase baráže o účast v nejvyšší soutěži hodně smutní. S Karlovými Vary to byl jako vždycky ohromný boj, který rozhodli Západočeši mající bohaté kladenské zkušenosti. 8:7 a v sérii 1:0. Teď se bude hrát dvakrát v Kladně.

Hurricáni udolali Kladno v prodloužení, vyhráli 8:7. | Foto: FB Hurrican Karlovy Vary

Ano, sedm z osmi gólů hochů od vřídel nastříleli borci, kteří v minulosti hájili barvy Kanonýrů. Skóroval Tomáš Nushart, dvakrát Miloš Tyl a čtyřikrát hlavní hvězda zápasu Michal Klápa. Ten přidal ještě dvě asistence a pokud ho Kladenští neuhlídají lépe, mohou se s vyhlídkami na superligu rozloučit.

Už loni byla série mezi Kladnem a Karlovými Vary, tehdy ještě ve čtvrtfinále I. ligy, totálně na krev. Zápasy byly vyrovnané jako komínky vojáka základní služby, často se rozhodovalo až v nájezdech. Vary byly tehdy vyloženě šťastnější, ale dostaly se do euforie, která je vystřelila nakonec až do nejvyšší soutěže.

Teď je řada na Kanonýrech a jejich odplatě, a byť to bude těžké, už první duel ukázal, že ne nemožné. Svěřenci kouče Dušana Přívary, loni ještě hráče, začali sice hůř, ale postupně se rozehráli a několikrát vedli. A když domácí v závěru dvěma góly skóre otočili, tak Kanonýři sedm vteřin před koncem při power-play Jandou vyrovnali.

V prodloužení však nechali zaúřadovat dvojku Tyl – Klápa a druhý jmenovaný z brankoviště rozhodl.

„Vary byly sebevědomé a nám trvalo, než se oťukáme a zvykneme si na vyšší tempo. Pak se hra vyrovnala, byly šance na obou stranách. Chvilkami byl zápas hodně taktický,“ mínil Dušan Přívara a mrzely ho chyby, jichž bylo v určité fázi zápasu moc. „Přitom víme, že tak zkušený tým, jakým jsou Vary, je umí potrestat. A taky nám to ukázaly,“ uznal Přívara.

Zároveň litoval, že zatímco třeba v hokeji se baráž hraje podle extraligových pravidel, tak florbal se podle superligových nehraje. „Přitom tady se daly některé situace zkoumat. A kdy jindy se to máme naučit než tady,“ poukazoval Přívara na to, co by se dalo do budoucna ve florbalu zlepšit.

Podle zkušeného Filipa Ullmanna se hrál pěkný zápas pro diváky s hodně góly, v němž jeho tým doplatil na ztrátu kompaktnosti v poslední třetině. Teď už se těší na domácí zápasy o víkendu, kde se tým pokusí stav série otočit ve svůj prospěch.

V sobotu i neděli se v hale Bios začíná v 18 hodin.