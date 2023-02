Video: Půjde o všechno, Kanonýři musí nutně přehrát Chomutov

Byli rozhodnuti, že v předposledním kole základní části I. ligy udělají rozhodný krok k cestě do play-off. Jenže florbalistům Kladna se záměr nezdařil, na půdě Znojma v bitvě kdo s koho podlehli 2:4. Jihomoravané se tak ke Kladnu bodově dotáhli, stejně jako pražský Start98. Jen dva z téhle trojice se do předkola dostanou, zbylý padne do play-down.

Kanonýři Kladno - TJ Znojmo Laufen.cz 8:4, 1. liga mužů, Kladno, 13. 11. 2022 | Foto: Bohumil Kučera