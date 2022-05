OBRAZEM: Radost i smutek po finále. Restart Školní florbalové ligy se povedl

Když se florbalový klub Kanonýři Kladno ve spolupráci s městem Kladnem pustil do 11. ročníku Školní florbalové ligy Kladenska, vypadalo to na velký risk. Covidová omezení byla pořád razantní a čtyři školní týmy nakonec odstoupily. Stejný počet jich však zůstal a nakonec se při celkem šesti turnajích zase ukázalo, o jak skvělou záležitost jde. Pobavily se děti, nakonec i rodiče v zaplněné hale Bios a radost mají také pořadatelé. A kdo se stal vítězem? No přece Nosorožci, stejně jako před covidem.

Nosorožci obhájili zlato // Finálový turnaj ŠFL Kladno 2021-2 | Foto: Bohumil Kučera