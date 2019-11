Posilami nabitý kádr kladenských florbalistů sice v I. lize hraje hůře než se čekalo, zato v Českém poháru ukázal, že se špičkovými mužstva už se měřit může. Vyřadil totiž superligové pražské Black Angels a ve čtvrtfinále narazí za necelé dva týdny na nejlepší klub Česka – Mladou Boleslav. Zápas bude pikantní pro trenéra Jana Pazderu, který právě v Boleslavi působil.

Dušan Přívara byl mužem zápasu proti Startu | Foto: Petr Hácha

„Na rovinu řeknu, že se moc netěším. Trápí nás marodka a ne všichni hráči se dají do pořádku, takže to bude hodně těžký zápas proti nejlepšímu týmu v České republice. Je to příležitost zahrát si proti nejlepším hráčům se zkušenostmi z mezinárodního florbalu, takže si to budeme chtít hlavně užít. Nečeká nás nic jednoduchého, protože Boleslav je obrovský favorit,“ uvedl Pazdera.