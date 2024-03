/FOTO, VIDEO/ Čtvrtý turnaj 13. ročníku Školní florbalové ligy, kterou pořádají ve spolupráci Kanonýři Kladno a město Kladno, se konal v sobotu 9. března tradičně v hale Bios Kladno. Turnaj opět přinesl zajímavé výsledky a hlavně školákům - florbalistům radost ze hry.

Videomomentky / Školní florbalová liga Kladenska pokračovala dalším turnajem / Hala BIOS Kladno 9. 3. 2024 | Video: Bohumil Kučera

Letos již tradičně do turnaje zasáhly opět jen čtyři týmy - Nosorožci (4. ZŠ Kladno), Žraloci (14. ZŠ Kladno), Vlci (8. ZŠ Kladno) a Tygři (ZŠ Buštěhrad). To je opravdu škoda a to ve dvou úrovních. Pro děti ze škol, které se turnaje účastnily a turnaje po covidových letech nezvládly znovu svoje týmy restartovat. No a samozřejmě i pro celky co se turnajů účastní, protože více týmů by vyvolalo větší konkurenci a napětí.

První duel mezi Tygry a Žraloky přinesl zajímavý průběh, Žraloci si během pěti minut vypracovali tříbrankové vedení a trenér Tygrů jen kroutil hlavou a tázal se týmu, zda chtějí dostat na úvod „bůra s nulou“? Obdržené branky byly hodně laciné.

Tygři se semkli a za dvě minuty srovnali na 3:3, ale Žraloci si obratem vzali vedení zpět. Tahání o výsledek pokračovalo i v druhé půli. V závěru Žraloci drželi vedení na 7:6, Tygři stáhli brankáře ze hry, to ale houževnatý soupeř potrestal a pojistil do prázdné brány na konečných 8:6. Výhru si hodně užil a oslavil. Tygři byli zklamaní.

Následně na plochu nastoupili Nosorožci a Vlci. To byl asi jediný jednoznačný zápas dne, Nosorožci bez větších problémů soupeře přehráli 6:1.

Žraloci v euforii z výhry nad Tygry napochodovali do zápasu s Vlky. Ti si chtěli napravit po mači s Nosorožci reputaci. A málem se jim to povedlo. Sehráli velmi hezkou bitvu, ale výhra patřila v sobotu nejlepšímu týmu, Žralokům, vyhráli 6:4. Trenér Žraloků Jaroslav Pritoka svůj tým tým pochválil, byl spokojený. Do Biosky dorazil s podporou berlí, ale stálo to za to!

Posledním zápasem byl mač rozladěných Tygrů, a naopak nabuzených Nosorožců. Tyhle dva týmy jsou a budou u věčnými rivaly. Tygři nastoupili s respektem a touhou odčinit ranní prohru. To se jim také dařilo. Brzy se dostali do vedení a vždy, když je Nosorožci dotáhli, dokázali odskočit. Ubojovali těsnou výhru 5:4 a trenéra si tak trošku udobřili. Výhru jim tentokráte zařídila skvělá starší pětka s lídrem Tadeášem Kantorem, ten se podepsal pod všech pět tref.

Turnaj se odehrál opět ve skvělé atmosféře, holky a kluci mají další zkušenosti z krásného kolektivního sportu, florbalu.

Další, poslední kvalifikační, kolo je plánováno na sobotu 13. dubna, opět v "Biosce". A pak již jen finálový turnaj, ten se bude konat 4. května.

Určí vítěze 13. ročníku ŠFL Kladno. Kdo bude zapsán na putovní pohár ŠFL Kladno za ročník 2023/4?

Bohumil Kučera