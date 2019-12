FOTO: Již 9. ročník oblíbené Školní florbalové ligy Kladenska, hrané s mottem "FLORBALEM PROTI DROGÁM A KRIMINALITĚ", má za sebou úvodní turnajový den. Plně bodovali z loňska zlatí Nosorožci i stříbrní Tygři, doplnili je letos po úspěchu hladoví Žraloci.

Školní florbalová liga Kladno / 9. 11. 2019 | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

V sobotu 9. listopadu se v kladenské hale BIOS sešli kluci a holky ze třetích až sedmých tříd, z celkem 8 základních škol Kladenska s prvnímu měření sil nového ročníku ŠFL. Čekal na ně už tým organizátorů a rozhodčích vedený Michalem Bradáčem, pilířem úspěchu této ligy. A jak to probíhalo na palubovce?

Úvodní duel se odehrál mezi Tygry a Medvědy, tradičními rivaly zejména z play off soubojů. Tygři byli při chuti a rozjeli od prvních minut efektivní brankostroj. V půli to bylo 7:2. O přestávce si Medvědi řekli, že není co ztratit a že zkusí s výsledkem něco udělat. První střídání klepli překvapeným Tygrům 3 fíky a rázem to bylo jen 7:5! To ale bylo vše, Tygři se „srovnali“ a spanilou brankovou jízdu dotáhli na konečných 11:5. Pro diváky brankové hody. Druhý duel svedl do boje Jeleny a Štíry. Jelenům se dařilo a vrátili soupeři porážku se čtvrtfinále posledního ročníku, padlo ale mnohem více branek. Třetí duel patřil opět Tygrům, s Vlky se moc nemazali a svůj úspěšný den zakončili jasnou výhrou 6:1. Štíři si chtěli sáhnout na body, ale ani ve druhém jejich zápase se jim nedařilo. Medvědi měli stejný plán a po mači s Tygry byli pěkně naštvaní, to jim dalo sílu a Štíry porazili vysoko 3:11. Žralokům se nepovedl závěr minulé sezóny, o to větší mají chuť do hry letos. Odnesly to Opice, dostaly nálož 13:2. Nosorožci byli v utkání s Jeleny favority, zápas to byl ale herně dlouho vyrovnaný, Jeleni umí zodpovědně v defenzívě. Zkušenost Nosorožců a velká herní praxe mnoha jejich členů z florbalových klubů, to se překonává těžko. Jeleni prohráli 1:4. "Černý kůň" soutěže, tým Žraloků vyhrál i druhý zápas, Vlci dnes odešli bez bodů. Mistrovský tým Nosorožců na závěr herního dne naložil ještě jedenáct kousků Opicím. To ale vůbec nevadí, jde především o to, aby se děti tohle krásnou hrou bavily a postupně se zdokonalovaly. Mnohé z nich najdou ve florbalu takové zalíbení, že se rozhodnou pro vstup do oddílů florbalu. Pro mnohé to je vítaný a užitečný doplňkový sport, který rozvíjí jejich komplexnost. Skvělé je i to, že v týmech se potkávají děti z více ročníků, vznikají nová kamarádství, odbourává se ročníkové kastování na školách. To vše díky Školní florbalové lize.