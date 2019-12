V nedělí 8.prosince se v kladenské hale BIOS odehrál druhý turnaj, tedy 3. a 4. kolo ŠFL Kladenska, ročníku 2019/20.



Hned první duel přihrál do cesty Nosorožcům tým Žraloků, též v prvních kolech neporažený. Očekával se vyrovnaný boj. To ale nenastalo a Nosorožci soupeře smázli 8:3. Vlci se nechali zaskočit Štíry a jasně prohráli 3:7. Tygři se chtěli vytáhnout na Nosorožce, ale zaskočil je hned první útok a gól. Nosorožci hráli v pohodě, sypalo jim to, Tygři se snažili, měli šance, ale na asi nejlepšího gólmana soutěže vyzráli jen 2x. Štíři chtěli přehrát i Žraloky, ale ouha, ti se nedali a vítězí 4:2. Jeleni nedali šanci Medvědům, srovnali je 0:7. Vlci se oklepali z prohry se Štíry a nasázeli bůra Opicím. Jeleni po výhře nad Medvědy chtěli skalp Tygrů, ti ale další ztrátu nepřipustili a po skvělém výkonu vyválčili výhru 7:3. Opice neměly dobrý den, podlehly Medvědům jasně 3:8, ale nebyl to špatný zápas. Jedna věc jsou výsledky, druhá pak radost ze hry a sportovních výkonů všech dětí.



Výsledky:

Nosorožci – Žraloci 8:3

Vlci – Štíři 3:7

Tygři – Nosorožci 2:9

Štíři – Žraloci 2:4

Medvědi – Jeleni 0:7

Vlci – Opice 5:0

Jeleni -Tygři 3:7

Opice – Medvědi 3:8



V čele tabulky jsou Nosorožci s 8 body, o 2 body méně mají Tygři a Žraloci.

V sobotu 21. prosince 2019 nás čeká třetí hrací den ŠFL Kladenska, program je následující:

8:30 Jeleni - Nosorožci

9:10 Medvědi - Štíři

9:50 Žraloci - Jeleni

10:30 Štíři - Nosorožci

11:10 Tygři - Opice

11:50 Medvědi - Vlci

12:30 Opice - Žraloci

13:10 Vlci – Tygři



Přijďte týmy do "Biosky" (naproti Zimnímu Stadionu v Kladně) podpořit, vstup je volný, občerstvení je po celou dobu akce otevřené. Čekají na Vás pěkné zápasy v parádní atmosféře. Dočkáme se překvapení? Potrápí někdo Nosorožce? Získají Opice své první body? Budou brankové hody?

Prohlédněte si fotogalerii z odehraných zápasů.

Autor: Bohumil Kučera