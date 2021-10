Na severu Čech domácí rychle utekli na 2:0, ale s touhle situací se ještě Kanonýři dokázali poprat. Stůj bleskově snížil a před polovinou utkání vyrovnal Novák, odchovanec Ústí. Bohužel Kladno nezvládlo následující střídání a zase Ústí inkasovalo. Zlom v zápase to ještě nebyl, protože hostům vyšla parádní kombinace tria Ullmann – Pixa – Chroust a bylo znovu vyrovnáno.

Kladenští měli ve třetí třetině šance zlomit duel na svou stranu, ale povedlo se to Severočechům po rychlém průniku Trčky. O pět minut později jim zajistil Peška dvougólový náskok a ten už výborně ubránili.

Podle trenéra Kladna Jana Pazdery se v Ústí nehrálo moc kvalitní utkání, spíše se běhalo, hrálo agresivně a důrazně. "Měli jsme určitý herní záměr, kdy jsme chtěli hru více kontrolovat. To se nám ale nedařilo. Soupeř si nevytvářel extra šance, dalo by se říct, že góly, které nám dal, byly z naší strany poměrně laciné. I s ohledem na výkon našeho brankáře byl i diametrální rozdíl v tom, protože my jsme si šance vytvořili taky, možná i o něco větší, ale vychytal nás domácí gólman," kritizoval Pazdera brankáře Macíka. Dodal, že v závěru jeho tým nevyužil určitý tlak. "Šli jsme na dvě pětky, ale neměli jsme hru úplně pod kontrolou,“ přiznal Pazdera.

Kanonýry nyní čekají dva zápasy v domácí hale BIOS. Už ve čtvrtek hostí v dohrávce pátý Chomutov (19.30) a v sobotu pak předposlední Torpedo Havířov (18.00). Zlomí s Chomutovem bilanci se silnými celky?

Ústí nad Labem - Kladno 5:3

Branky a asistence: 5. Semerád (Esterka), 14. Peška (Trčka), 28. Fuchsig (Esterka), 44. Trčka (Vavruška), 49. Peška – 15. Stůj (Šefčík), 27. J. Novák (Pfaur), 36. Chroust (Pixa). Rozhodčí: Monzer, Procházka. Bez vyloučení. Třetiny: 2:1, 1:2, 2:0. Diváků: 216.

Kanonýři: Macík – Bachmaier, Veselý, Šefčík, Stůj – Chroust, Ullmann, Pixa – Přívara, Papoušek, V. Novák – J. Novák, Pfaur, Janda – Prudil, Hübner. Trenér: Pazdera.