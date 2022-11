Turnaj měl tentokrát jednu speciální návštěvu, podívat se přišel legendární hokejový obránce Kladna a později trenér Jan Neliba. Však také do akce šel jeho vnuk Matouš Vlasatý, syn bývalého borce SK Kladno.

Bohužel po koronavirové krizi už se do projektu přihlásily jen čtyři školy, dříve jich hrávalo osm. Hlavní duše ŠFL Michal Bradáč, jeden ze zakladatelů florbalu na Kladensku, má ale signály, že by se ještě některé školy zapojit chtěly. „Technicky to není jednoduché, ale ideální by bylo, kdyby se ještě dvě školy přidaly. Nebo se nabízí možnost zorganizovat pro ty, kteří třeba nejsou úplně rozhodnutí, speciální zápas ve velké hale Bios. Se vším všudy – s rodiči, hudebním doprovodem, prostě show. Pak by viděly přednosti florbalu i celého projektu a mohly by se přidat třeba do příštího ročníku,“ nabízí zajímavou možnost Michal Bradáč.

Akce konaná dříve pod hlavičkou Florbal proti drogám má podle Bradáče dětem pořád co nabídnout. „Minimálně to, že děti vytáhnete od plejstejšnů k něčemu, co si myslím je bude bavit. Hlavně si aspoň chvíli zasportují a to je hlavní gró celé této akce,“ dodal Michal Bradáč.

Výsledky: Nosorožci – Vlci 5:3, - Žraloci 4:1, Žraloci – Tygři 5:6, - Vlci – Tygři 0:8.

