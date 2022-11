Drama mezi Tygry z Buštěhradu a Nosorožci ze 4. ZŠ Kladno bylo skutečně nejlepším zápasem nedělního programu. Tygři už vedli 3:1 a konečně by rádi Nosorožce i s zlověstným klem zlomili, ale nakonec byli zase zahnáni do brlohu. I díky zmíněné trefě Pavla Hegenbarta favorit otočil na 4:3 ve svůj prospěch a vyhrál celý turnaj. "Vítězové mají pravé kanonýry, když už tuhle skvělou soutěž Kanonýři pořádají," usmál se nadšený obdivovatel ŠFL Bohumil Kučera. Fotograf Kladenského deníku původně soutěž fotil, když ji hrál jeho syn, ale pokračuje i dál.

Duše projektu Michal Bradáč, bývalý výborný florbalista, zase konstatoval, jak je důležité, že všichni hráči, hráčky, trenéři a fanoušci odcházeli k nedělnímu obědu spokojeni. "To je pro nás pořadatele to nejlepší ocenění," řekl.

Zdroj: Bohumil Kučera

A dodal, že Školní florbalová liga pojede i dál. Další kolo se uskuteční 17. prosince a ponese se v duchu blížících se Vánoc.

Další kola budou samozřejmě pokračovat také v roce 2023, kde by pořadatelé rádi přivítali další školy. "Buď jako školy, které se k nám přidají do soutěže, ale zároveň bychom chtěli tento projekt představit ostatním školám a to například formou přátelských zápasů, které budou součástí ligových kol ŠFL," nabízí Michal Bradáč.

Školní florbalová liga letos jede už dvanáctým rokem a je určena všem školám, které florbal oslovil a chtěly by si poměřit síly i s ostatními. Mezi sebou hrají 2.-5. třídy a 6.-7. třídy.

"Takže jestli máte chuť si to zkusit, porovnat se s ostatními a máte učitele, který vás povede, tak nás kontaktujte a my vás vybavíme dresy a zařídíme zápas v krásné hale BIOS, kde trénují a hrají florbal Kanonýři Kladno," dodal Michal Bradáč.

Kontakt na něj je: 608 710 420.

