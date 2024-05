/FOTO, VIDEO/ Podle čísla mohl být nešťastný, ale nic takového se nestalo. Třináctý ročník Školní florbalové ligy (ŠFL) je za námi a staronovými vítězi jsou po roční vládě Tygrů (ZŠ Buštěhrad) opět Nosorožci (4. ZŠ Kladno), kteří zároveň vyhráli i základní část.

MOMENTKY / Finálový turnaj Školní florbalové ligy Kladno 4. 5. 2024 | Video: Bohumil Kučera

V prvním semifinále Nosorožci „přejeli“ Žraloky (14. ZŠ) 13:3 a ukázali své odhodlání, že turnaj chtějí vyhrát.

Větší drama se čekalo ve druhém semifinále a to se i naplnilo: černí koně turnaje Vlci (8. ZŠ) překvapili loňské vítěze Tygry nátlakovou hrou a při vedení 4:2 se zdálo, že svůj „zázrak“ dotáhnou do konečného překvapení. Tygři ovšem na poslední chvíli zabrali, zápas nakonec otočili a postoupili do finále.

O třetí místo to měl být jasný výsledek, zápas ovšem rozhodlo nastavení v hlavách hráčů obou týmů a to zvláště to, kdo byl ze semifinále více zklamán. To se projevilo nejvíc na týmu Vlků, kteří od začátku herně tahali za kratší konec, když nedokázali navázat na skvělé semifinále, prohráli se Žraloky 4:6 a kalich hořkosti si vypili až do dna. Naopak Žraloci získali bronzové medaile, což je zatím jejich největší úspěch v historii ŠFL.

Finále začalo podle očekávání opatrně - utkali se dva pravidelní fináloví sokové. Po první třetině byl stav 2:1 pro Nosorožce a nic nenasvědčovalo, že v dalších dvou třetinách bude průběh jiný. Na začátku druhé třetiny se ovšem povedl Nosorožcům husarský kousek, během necelých dvou minut nasázeli Tygrům 5 gólů a vlastně rozhodli o vítězi.

Je nutné ocenit a pochválit Tygry, že se nevzdali a vrátili se do utkání třemi brankami, ale při power play skórovali už jen Nosorožci. Ti nakonec vyhráli 9:4.

Značka B & B bude kladenský florbal hájit také v superlize. Tři roky!

"Král je mrtev, ať žije král - Nosorožci si vítězství za průběh finálového turnaje zasloužili. Tygři doplatili na výpadek ve druhé třetině, ale myslím si, že stříbro berou všemi deseti. Žraloci získali bronz a také slaví. Smutnými hrdiny jsou Vlci, kteří nakonec berou bramborovou medaili," shrnul konečné pořadí nejlepších autor projektu ŠFL a jeho šéf Michal Bradáč.

Také vyzdvihl velice kvalitní doprovodný program, kterým byla autogramiáda několika hráčů mužského týmu Kanonýři Kladno, který se letos probojoval do nejvyšší soutěže. Autogramiády se účastnili kapitán Vojta Pfaur, dále hráči Maty Bachmaier, Jakub Bohuslávek, Ferda Tomášek, Lukáš Spurný. Ti se všem zájemcům rádi podepsali a navíc i vyfotili. Zástupci ŠFL se mohli vyfotit s pohárem vítěze 1. ligy florbalu.

Dalším vzácným hostem byla Nela Jiráková, hráčka působící v nejvyšší švédské ženské lize a také reprezentantka ČR.

Nela i hráči áčka mužů byli i důležitými postavami při předávání medailí a pohárů – Maty Bachmaier předával pohár za čtvrté místo, Nela Jiráková za třetí, Jakub Bohuslávek za druhé a kapitán Vojta Pfaur za první místo. Hlavní putovní pohár, kde už je vyznačeno 13 vítězů, předal generální manažer Kanonýrů Kladna David Burda.

"Je hezké připomenout, že právě předávající hráči prošli v mládí ŠFL, kde začali svoje florbalové kariéry. Pro zajímavost - Nela Jiráková, Vojta Pfaur a Ferda Tomášek nastupovali za Nosorožce a Jakub Bohuslávek za Medvědy (2. ZŠ)," nabídl zajímavost Michal Bradáč podle něhož bylo propojení ŠFL a Kanonýry výborným rozhodnutím.

ŠFL má za sebou 13 ročníků a Michal Bradáč si pokládá otázku, co dál. "Upřímně, čtyři školy jsou málo. Rozhodně by stálo za to zapojit do projektu více škol, ideálně v počtu osmi účastníků. Zájem škol je cítit, je tady ovšem problém financí. Dosud bylo výhradním garantem ŠFL Město Kladno, za což mu patří velké poděkování. Bohužel dnešní doba je zvláštní a díky snižování dotací ve všech odvětvích zasáhla i ŠFL. Dotace od Města Kladna jsou každým rokem menší a menší a proto je potřeba - pokud to bude možné - sehnat finance na tento projekt z jiných zdrojů, pokud ho chceme udržet. Tyto projekty a akce prostě bez veřejných financí nemají šanci přežít. To je teď práce, která na nás pořadatele čeká," řekl Bradáč.

Dodal, že podle něj pokud něco funguje tak dlouhou dobu, tak má smysl o to bojovat a udržet to při životě. "Hlavně kvůli těm, kteří běhají na hřišti!"

Nakonec poděkoval všem, kteří se na celoročním průběhu ŠFL podíleli a dále i trenérům jednotlivých škol, kteří ve svém volném čase věnují dětem - jen víc takových.

Hezké prázdniny a snad se v říjnu 2024 sejdeme v hale BIOS při 14 ročníku ŠFL.