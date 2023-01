Dlouho to vypadalo, že Kladno vyhraje na ústeckých parketách celkem v pohodě. Náskok 2:1 mělo díky trefám Nováka a Stůje už po první části, a když ve třetí třetině skórovala lacinou ranou z půlky Veselý a pak znovu Novák, chtělo výsledek uhlídat.

Jenže to se nepovedlo. Domácí zapnuli a velmi brzy třemi trefami vyrovnali! Jenže Kanonýři ještě stihli chytit dech a tři minuty před koncem opět třetím bodem v zápase Vojtěch Novák nabil bývalému reprezentantovi Tomáši Chroustovi a ten rozhodl o cenných třech bodech.

Tu jistil z brány nejlepší hráč Kladna Ivan Ponomarev, který přišel mezi Kanonýry po Silvestru a chválí je. „Výborně poskládaný a připravený tým, každý ví, co má dělat. Možná jim chyběla jedna výhra, aby to prolomili. Jestli jsem tou ingrediencí já, jedině dobře, ale oni by to prolomili i beze mne,“ mínil původem ruský gólman, který už žije v Česku roky a Kanonýrům přišel pomoci do konce sezonu. „Nějak jsem po nabídce Dušana Přívary říkal, že jsme ještě ve florbalem nedořekl všechno,“ usmál se borec, jenž chytal naposledy za Frýdlant.

Ústí nad Labem – Kanonýři Kladno 4:5 (1:2, 0:0, 3:3).



Branky a asistence: 10. D. Semerád (Fuchsig), 47. Fuchsig, 50. V. Semerád (Fuchsig), 51. V. Semerád (Horn) - 6. Novák (Ullmann), 20. Stůj (Novák), 43. Veselý (Bohuslávek), 45. Novák (Louvar). 57. Chroust (Novák). Rozhodčí: Prouza, Rogowski. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Střely: 24:19. Diváků: 277.



Kanonýři: Ponomarev –Veselý, Burian, Pfaur, Ullmann, Šefčík, Spurný – Stůj, Bohuslávek, Fišer – Hüber, Krejčí, Prudil – Novák, Chroust, Louvar.