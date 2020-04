Kladenský deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovci v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku kladenských sportovců. Co dělají během karantény, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila? Představujeme jednoho z nejtalentovanějších florbalistů Kladna Matyáše Bachmaiera.

Nadějný obránce Kanonýrů Kladno Matyáš Bachmaier. | Foto: Petr Hácha

Matyáš Bachmaier (16 let) z Velkého Přítočna hraje už osm let za florbalové Kanonýry Kladno (přestože miluje také basketbal). Stejně jako jeho starší sestra to už dotáhl do reprezentace, zatím do juniorské, za kterou si zahrál jako vůbec první Kladeňák v historii. Žák sportovního gymnázia v Kladně se připravuje aktuálně doma s rodinou v rodinném domku se zahradou.