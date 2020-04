Ondřej Riebauer (31 let) je jedním z nejzkušenějších kladenských florbalistů, která má za sebou bohatou kariéru. Začínal v pražské Future, poté přešel na dlouhé roky do tehdy nejlepšího českého týmu Tatran Střešovice, s nímž má i mistrovský titul. Aktuálně už tři roky pomáhá Kladnu. zaměstnanec společnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o. pracuje v době krize z domova v Praze, kde žije s manželkou a psem.

Jak moc vám karanténa omezila sportovní život?

Určitě dost, byl jsem zvyklý fungovat v režimu cca čtyř tréninků týdně plus zápasy. Karanténa se o to víc dotkla kolektivních sportů, kde jsou lidé zvyklí fungovat společně, a to individuální tréninky prostě nevykompenzují ať už jsou jakkoli kvalitní.

Jak se udržujete v kondici?

Mám plán od našeho kondičního trenéra, který kombinuje venkovní běh a domácí posilování s vlastní vahou.

Jaký domácí trénink byste doporučil všem?

Žádný. Každý potřebuje individuální tréninkový plán na základě jeho aktuální kondice, schopností, cílů atd. Ale to minimum, co může dělat opravu téměř každý, je venkovní běh. A kdo ví, třeba si na to člověk zvykne a vytvoří si tak alespoň zdravý návyk i do postkoronavirového období.

Co vás karanténa naučila?

Vážit si více toho, co běžně považujeme za samozřejmost.

Roušku jste si ušil vlastní nebo jste ji dostal? Případně od koho?

Kamarádka mé sestry je šije, a tak jsme jich pár dostali. Tím bych chtěl poděkovat všem takovým lidem, kteří se dobrovolně pustili do práce a stali se tak pro mnoho lidí jediným zdrojem roušek.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Samozřejmě na celkově na sociální interakci. Ať už jde o společné tréninky nebo třeba posezení v kavárně. Je to jedna z těch věcí, která chybí nejvíc v době, kdy si ji člověk nemůže dopřát.