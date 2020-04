/SERIÁL/ Kladenský deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovec v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku kladenských sportovců. Co dělají během karantény, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila? Představuje se skvělý florbalista, tahoun Kanonýrů, jejich divoká síla Dušan Přívara.

Dušan Přívara byl mužem zápasu proti Startu | Foto: Petr Hácha

Dušan Přívara (33 let) je špičkovým kladenským florbalistou. Pochází z Jihlavy, kde začal hrát (až v patnácti letech!) florbal na ZŠ Demlova. Poté se přihlásil do SK Jihlava, dále FbŠ Jihlava a přes superligovou kariéru v Praze se dostal až do Kladna. Kanonýry dokonce v minulé sezoně vedl jako hrající trenér. Bydlí v Praze, kde pracuje u firmy ČPZP jako samostatný odborný referent koordinátor registrů. Aktuálně pracuje z domova. Žije v menším panelovém domě s přítelkyní.