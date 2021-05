Talentovaný florbalista Matyáš Bachmaier zůstává členem organizace kladenských Kanonýrů. A to přesto, že hrají jen druhou nejvyšší soutěž, zatímco juniorského reprezentanta vábila špička Superligy. Přesto zůstává. "Loajalita je jednou z nejdůležitějších charakterových vlastností," vysvětlil sedmnáctiletý mladík na klubovém webu svoje rozhodnutí.

Talentovaný univerzál Matyáš Bachmaier podepsal tříletou smlouvu s Kanonýry Kladno. | Foto: Kanonýři Kladno

Bachmaier prodloužil smlouvu s Kanonýry o další tři roky a věří, že jeho klub konečně dostane v příštím ročníku možnost zabojovat o postup do Superligy. Dvakrát mu to překazil koronavirus. „Pevně věřím, že se příští sezona už rozjede v plném proudu a dostaneme společně Kladno tam, kam patří. Tedy do superligy. Rád se nechávám inspirovat od osobností z jiných sportů a loajalita je u nich jednou z nejdůležitějších charakterových vlastností. I to jsou důvody, proč právě Kladýnko,“ popisuje Bachmaier své rozhodnutí. „S podpisem jsem spokojen a už se těším, až důvěru potvrdím také na hřišti.“