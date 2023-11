Už na třetí místo tabulky I. ligy proklouzli florbalisté Kladna. Kanonýři v sobotu přehráli poslední pražský Start98 7:4 a bylo to už jejich šesté vítězství v řadě. Příští víkend pro ně bude mnohem těžší, v pátek nejprve hrají ve Znojmě, v neděli 3. prosince pak doma přivítají brněnský Hattrick. Oba týmy mají kvalitu.

Kanonýři Kladno – Start98 Praha 7:3, 1. liga mužů, 25. 11. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Se Startem možná Kladnu ublížil až příliš krásný úvod. První gól dal Tad. Chroust po pár vteřinách, v 10. minutě zvýšila posila ze Sparty Čermák už na 4:0.

Domácí pak logicky sundali nohu z plynu a bojovný soupeř toho využil ke dvěma gólům. Kanonýři sice vzápětí dali na 5:2 a jistý náskok si drželi až do konce utkání, ale zároveň Pražané občas také zahrozili a udržel skóre na rovině bez ostudy. Poslední třetinu dokonce vyhráli!

„Bylo to těžké utkání, ve kterém soupeř využíval našich chyb a nekoncentrovanosti. Nebylo to z našeho pohledu ideální, ale nejdůležitější jsou tři body do tabulky. S tím jsem spokojený a nedostatky, které ve hře byly, si hráči vyhodnotili sami a vědí, co dělat lépe,“ komentoval zápas na webu Kanonýrů kouč Kanonýrů Dušan Přívara.

Po skvělém úvodu hokejbalisté v extralize zvadli. Dostali šest gólů

Nejlepší hráč utkání Matyáš Bachmaier, jenž vstřelil stou branku Kladna v soutěži, přiznal, že ani hráče výkon neuspokojil. „Nekontrolovali jsme hru, jak jsme chtěli. Ale do příštího zápasu se určitě polepšíme,“ slíbil.

Kanonýři Kladno – Start98 Praha 7:4 (5:2, 2:1, 0:1). Branky a asistence: 1. Tad. Chroust (Novák), 8. Novák (Tad. Chroust), 10. Bachmaier (Krbec), 10. Čermák, 20. Bachmaier (Krbec), 30. Tad. Chroust (Svačinka), 39. Novák (Tad. Chroust) - 12. Škorpa, 16. Matoulek (Kulhavý), 22. Matoulek (Chaloupka), 56. Prášek (Kulík). Rozhodčí: Bališ, Varga. Vyloučení: 1:4. Využití: 3:0. Střely: 34:25. Diváků: 167.

Kanonýři: Melega – Stůj, Krbec, Svačinka, Veselý, Kuchynka, Bohuslávek – Novák, Bachmaier, Tad. Chroust – Fojtík, Pfaur, Janda – Čermák, Čika, Fišer – Prudil. Trenér: Přívara.