Jenže psychologický efekt se nedostavil. Favorit se po pauze oklepal a třemi rychlými trefami v úvodu třetí části zápas rozhodl. Domácí ještě snížili a zkusili power-play, jenže bez úspěchu.

Co jim k úspěchu scházelo? Určitě zodpovědnější obrana, méně vyloučení (Pražané potrestali všechna tři) a důraz nejen u mantinelů (kde byli silnější), ale hlavně před oběma brankami, tam naopak dominovali Butchis. „Moc jsem se na zápas těšil, soupeř však ukázal velkou kvalitu. Má zkušené hráče a my se musíme takové zápasy naučit zvládat, tohle byla docela škola,“ hodnotil v sobotu nejlepší útočník Kladna, zkušený Jan Louvar. Souhlasil také s tím, že některé góly byly laciné po střelách z dálky a z prostoru před brankou.

Jeho někdejší spoluhráč a nyní trenér Dušan Přívara bral porážku nečekaně na sebe. „Těžko se mi to hodnotí. Prohru beru na sebe, protože v zápase nebyla některá dobrá rozhodnutí, čímž jsem ho ovlivnil. Ale neskládáme hlavu do klína, porveme se o play off ve zbývajících dvou utkáních,“ řekl Přívara.

Naopak ex-kladenský kouč Pražanů Jan Zahalka měl důvod ke chvále, Kanonýrům dal ale také kredit. „Byl to jeden z nejtěžších zápasů sezony, Kladno to vzalo jako play-off a nedalo nám metr hřiště zadarmo,“ prohlásil.

Kanonýři Kladno – Butchis Praha 5:9 (2:1, 2:3, 1:5).



Branky a asistence: 6. Novák (Chroust), 20. Louvar (Ullmann), 39. Louvar (Veselý), 40. Chroust (Burian), 49. Novák (Veselý) - 16. Novotný (Čejka), 24. Čejka (Novotný), 34. Černý (Vondruška), 36. Pavlíček (Pecha), 42. Waldhauser (Šubrt), 42. Novotný (Pecha), 46. Pecha (Černý), 55. Pecha (Černý), 60. Čejka. Rozhodčí: Bališ, Varga. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:3. Střely: 27:27. Diváků: 141.



Kanonýři: Ponomarev – Veselý, Kuchynka, Pfaur, Ullmann, Burian, Matějka – Novák, Chroust, Louvar – Petrák, Šefčík, Stůj – Hübner, Spurný, Prudil.