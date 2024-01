Devatenáctiletý talent Jakub Bohuslávek bude v této sezoně pokračovat už pouze v dresu kladenských Kanonýrů, kteří ho pro vrcholový florbal vychovávali. V superligové Spartě, kde hostoval, ukončil po vzájemné dohodě svoje působení.

Kanonýři Kladno - FbC Hradec Králové 11:6, 1. liga mužů / 6. 1. 2024. V tmavém Jakub Bohuslávek, nejlepší hráč zápasu | Foto: Bohumil Kučera

Talentovaný borec pronikl do mládežnické reprezentace ČR a po skvělých jarních výkonech v play-off I. ligy, kde s Kladnem sahal po postupu do superligy, a na MS juniorů, ho zlanařila do svých řad Acema Sparta Praha.

Superliga!

Jenže ouha… V rudém klubu se mladému hráči tolik nevedlo. V 19 zápasech dal jedinou branku, na tři přihrál a v kanadském bodování byl až třináctý. Na hřišti strávil průměrně něco přes třináct minut a to mu nestačilo, jak dokládá i vyjádření generálního manažera Sparty Miroslava Medala: "Jakubova jistá netrpělivost v procesu a částečně také neochota uvědomit si některé své kroky vedly ke skutečnosti, že se toto spojení bohužel nepotkalo a nedávalo tak pro obě strany smysl v něm dále pokračovat. Kubovi přejeme vše dobré v jeho další kariéře na Kladně," napsal Medal na stránky Sparty.

Nováček z Hradce zvedal Kanonýrům mandle, ti ale po parádních gólech slaví

Kladnu se bude Kuba Bohuslávek hodit v jeho honbě za postupem mezi elitu. V sezoně pořád za Kanonýry občas nastupoval, celkem má zapsáno šest startů s bilancí 2+4.

V sobotu proti Hradci Králové byl vyhlášen nejlepším hráčem Kanonýrů.

Dojde s nimi do nejvyšší soutěže?

