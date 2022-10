„Pár nabídek ze Švédska jsem měl už v sezoně předtím, ale až teď jsem cítil, že je správná příležitost to využít a udělat velký krok ve svém životě. Měl jsem pocit, že je správný čas, na Kladně jsem tomu dal všechno, i když se postup nepovedl. Byl čas na změnu a je to pro mě splněný sen z mládí,“ vyprávěl mladý florbalista krátce po přestupu do Hagundy.

„Je to fantastický pocit. Když si vzpomenu, jak jsem o tom jeden dva roky zpátky přemýšlel, tak je neskutečné, že se mi to splnilo takhle brzo. Je skvělé hrát proti nejlepším. Už za takhle krátkou dobu jsem posbíral dost životních i florbalových zkušeností, které budou k nezaplacení,“ hlásí Bachmaier ze Švédska.

I tam zatím ukazuje, že se neztratí ani v té nejsilnější konkurenci. Jeho tým z prvních pěti zápasů sezony zvítězil jen jednou, přesto Bachmaier posbíral čtyři body a mezi svými spoluhráči byl pátý nejproduktivnější.

„Kdybych měl porovnat florbal v Česku a ve Švédsku, tak je rozdílů opravdu dost. Technická i fyzická kvalita hráčů je na velmi vysoké úrovni, ale největší rozdíl je v celkovém tempu hry. Florbal jako sport má ve Švédsku hodně vysoké postavení, což je opravdu znát,“ popisuje svoje dosavadní zkušenosti Bachmaier.

„Například naše domácí hala je postavená jen pro florbal. Mít v Česku k dispozici halu pro 2500 lidí, která bude fungovat jen pro účely florbalu, je momentálně nemožné. Tohle ukazuje, jak populární florbal ve Švédsku je,“ dodává talentovaný hráč, který se na severu rychle otrkal.

Není divu, vždyť už v mladém věku má na svém kontě jeden velký úspěch. Na loňském mistrovství světa v Brně totiž dokráčel s českým výběrem až k titulu mistrů světa! „To je zatím jednoznačně vrchol mé kariéry. Přál bych každému, kdo dělá sport, prožít tenhle pocit,“ uvedl Bachmaier, který se florbalu věnuje už od druhé třídy.

Tehdy ho ke sportu s hokejkou přivedla jeho sestra a kamarád a pozdější spoluhráč Jakub Bohuslávek. Mladý talent pak upřednostnil svůj osudový sport před fotbalem, kterému se také věnoval. „Fotbal už mě tolik nebavil. Navíc nejsem příznivec zimního počasí a fotbal se venku hrál i v zimě. Proto jsem si možná taky vybral florbal,“ vysvětlil v rozhovoru pro Deník.

Jeho kariéra pak už nabrala rychlé tempo. Skvělé výkony mezi juniory, postup do áčka a boje o vysněný postup mezi českou elitu. Třešničkami na všem pak byl zmiňovaný titul mistra světa i přestup do Švédska. V obou případech těžil Bachmaier ze svojí univerzálnosti. Skvěle totiž dokáže zahrát jak v útoku, tak v obraně.

„S generálním manažerem Hagundy jsme o tom mluvili. To je moje velké plus,“ přiznává student kladenského sportovního gymnázia.

Právě zahraniční angažmá mu ale poněkud zkomplikovalo plán studia. „Ještě mi zbývá rok do maturity, takže to bude oříšek. Věřím ale tomu, že se to dá skloubit. Přece jenom jsem na sportovním gymplu, takže moje škola sportovce podporuje. Pak už to bude jenom na mně, abych se naučil na maturitu a úspěšně ji zvládl,“ říká mladý sportovec.

Ten i ze Skandinávie dál sleduje výsledky svého mateřského klubu, který se letos chce znovu poprat o postup do Superligy. „S kluky jsem v kontaktu. Celá moje florbalová kariéra se točila kolem Kladna. Je to pro mě srdcová záležitost. Mohl jsem uskutečnit nějaké přestupy do Superligy, ale neudělal jsem je, protože jsem chtěl Kladnu pomoct do Superligy. S tím projektem, který na Kladně je, je ale jen otázkou času, kdy se tam dostanou,“ hlásí hrdý odchovanec a velká naděje českého florbalu.

