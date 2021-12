Důvody? Kladno nehrálo až tak špatně, hlavně v první polovině utkání, ale neproměňovalo ani největší šance. A postupně vadla i jeho obranná hra, z čehož ve druhé části rezultovaly čtyři obdržené branky. Navíc ve třetím dějství mnohem hbitější, rychlejší a celkově lepší hosté využili přesilovky. "Byl to zápas blbec, jaký jednou musel přijít a je vlastně dobře, že přišel už teď," ulevil si jeden z nejzkušenějších hráčů mužstva Ondřej Riebauer.

On i trenér Martin Hovořák se shodli, že Kladnu nevyšlo vůbec nic. „Znojmo nás přejelo ve všem, ukázalo efektivitu, bojovnost. My jsme se na hřišti totálně hledali. Přišlo mi, jako bychom pro to chtěli, a vlastně nechtěli něco udělat,“ řekl kouč Kanonýrů Martin Hovořák.

Jeho tým už v sobotu v posledním utkání kalendářního roku 2021 hostí od 18 hodin Petrovice. Zmátoří se proti slabšímu soupeři?

Kanonýři Kladno – Znojmo Laufen 0:8 (0:0, 0:4, 0:4).



Branky a asistence: 26. Šrámek (Procházka), 30. Piskáček (Švéda), 31. Procházka, 36. Mašek (Šrámek), 41. Kucharič (Procházka), 49. Kreysa (Procházka), 56. Mašek (Piskáček), 59. Švéda (Sládeček). Rozhodčí: Kropáček, Novák. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:2. Střely: 30:30. Diváků: 57.



Kanonýři: Macík – Bachmaier, Stůj, Veselý, Šefčík, Přívara – Chroust, Riebauer, Janda – Prudil, Papoušek, Höffer – V. Novák, Pfaur, Pixa – Šnajdr. Trenér: Hovořák.

