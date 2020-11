Do Skandinávie v posledních týdnech míří řada českých superligových florbalistů, prvoligoví jsou však velkou výjimkou. Cestu jim otevřela spolupráce se švédským velkoklubem, kterou Kanonýři navázali už minulý rok, kdy byli v Uppsale na soustředění. „Nyní využíváme příležitost, která tu kvůli koronaviru je, abychom posunuli vzájemnou spolupráci dál. Talentovaným hráčům, z nichž dva jsou kladenští odchovanci, umožníme i během nucené pauzy dál se rozvíjet. Chceme se navíc bavit nejen o hráčských výměnách, ale i o sdílení know how, vzdělávání trenérů,“ říká sportovní ředitel Kanonýrů Jan Pazdera.

Hráči, kteří se do Švédska vydali v neděli, jsou z příležitosti nadšení. Ve Švédsku by měli zůstat do Vánoc, což berou jako šanci, jak se herně posunout a nasbírat zkušenosti, které později prodají v A-týmu či na mistrovství světa juniorů, o které usiluje Matyáš Bachmaier. „Mým cílem je si dokázat, že mohu hrát florbal i na nejvyšším levelu. Dostat se do sestavy by bylo krásné, nicméně skok mezi českou ligou a švédskou SSL je podobný, jako kdyby někdo z fotbalové Příbrami šel rovnou hrát za Inter Milán. Na druhou stranu, kdyby mi někdo při příchodu do Kladna řekl, že budu za rok trénovat s týmem SSL, tak bych si ťukal na čelo, že je blázen. A teď se to děje,“ vypráví 21letý Pixa.

O čtyři roky mladší Bachmaier přidává: „Od angažmá čekám ochutnávku vyspělejšího florbalu, než je u nás v Česku. Doufám v můj florbalový rozvoj i osamostatnění mimo domov.“

A 16letý Bohuslávek, který kvůli pravidlům ještě nemůže v tuzemsku hrát v seniorské soutěži, věří, že ho Švédsko připraví na dospělý mužský florbal. „Čeká mě velká změna v rychlosti a herní vyspělosti hráčů. Chci pochytit co nejvíce detailů a vytěžit z angažmá maximum.“

Každý z tria vyráží do Švédska i s mimoflorbalovým cílem. Třeba Pixovi, jinak studentovi Stavební fakulty ČVUT, vedení Kanonýrů díky svým vazbám domluvilo na severu praxi, aby se obohatil i v tomto oboru. Bohuslávek se chce zase výrazně posunout v angličtině. Cítil v ní rezervy, od začátku září mu však rodiče platí lekce s rodilou mluvčí – za což jim děkuje – a je prý znát progres. „Samozřejmě to pořád není ono, ale chci ve Švédsku hodně mluvit, abych se zdokonalil.“

Trojice bude bydlet pospolu, což třeba Bachmaier komentuje s úsměvem a slovy: „Z toho, jak to zvládneme, mám největší strach.“ Bohuslávek má jinou obavu: „Nejtěžší bude vydržet bez maminčiny kuchyně. To bude opravdu velká zkouška.“

Nejstarší Pixa je uklidňuje, že se o ně postará, zároveň však přidává varování: „Čeká nás hodně playstationových zápasů ve FIFA, kde kluky nekompromisně rozdrtím.“