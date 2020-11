Kanonýři svoje zápasy v I. lize hrát nemohou, nejde o profesionální soutěž. A tak se snaží alespoň některé svoje hráče zapojit do zápasového programu. Klub už druhou sezonu touží po postupu do Superligy a Covid-19 jeho plány usilovně bourá.

Vedení nedávno vyslalo trojici nadějných hráčů na stáž do švédské Upsally, jenže už zmíněný Matyáš Bachmaier, Marek Pixa a Jakub Bohuslávek se museli kvůli koronaviru brzy vrátit – ani ve Švédsku totiž situace není vůbec dobrá.

Bachmaierovi se alespoň naskytla možnost posunu do české Superligy, ve Spartě navíc bude pod dohledem Ondřeje Riebauera, který je zároveň sportovním manažerem Kanonýrů. „Věřím, že z Matyáše už je dostatečná osobnost na to, aby z této možnosti vytěžil co nejvíce,“ říká Riebauer.

Sám Bachmaier neskrýval spokojenost, že se hostování vyřídilo. „Už když jsem byl ve Švédsku a dozvěděl se od (trenéra) Honzy Pazdery, že je to reálně ve hře, měl jsem okamžitě velký zájem,“ přiznal sedmnáctiletý Bachmaier.