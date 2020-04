Na Pardubice ještě Kladeňáci nemají, to je stejné jako v hokeji. Tam na florbalové zápasy dorazí v průměru 813 diváků. Na takový průměr však nemá nikdo v republice. Druhá je Mladá Boleslav, nejlepší český klub, na tu chodí 522 diváků.

Kladno v sezoně změnilo všechno, co šlo, k lepšímu. Kanonýři celou sezonu mohutně posilovali kádr, marketing jim funguje úžasně, tým má spoustu mládeže. Funguje hodně profesionálně a naplňuje tak jednoznačné vize – do pár let by se chtěl nejen potřetí v historii dostat do superligy, ale zároveň se stát elitním českým mužstvem.

Vše k tomu směřuje, i když pro příští sezonu přijdou o nejlepšího hráče, Švéda Ahlina, který byl sice v Kladně hodně spokojen, ale stýskalo se mu po přítelkyni a vrátil se domů.

I tak Kanonýři, když už se to nemohlo podařit letos, budou o postup usilovat za rok.