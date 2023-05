Po skončení sezony ve Švédské nejvyšší soutěži se Matyáš Bachmaier připojil ke kladenským Kanonýrům a žil s jejich týme sen o postupu do Superligy. Ten nakonec týmu proklouzl mezi prsty doslova o vlásek, ale pro další sezonu má hodně výraznou posilu - právě Matyáše Bachmaiera.

Kanonýři Kladno porazili na domácím hřišti FBC Letka Finance Group 12:3. Pěkně skóroval i Matyáš Bachmaier | Foto: Kanonýři Kladno

Talentovaný ex-mistr světa juniorů má za sebou sezonu ve švédské Hagundě, ale nyní se vydává jinou cestou, začíná studovat vysokou školu a také chce odstartovat trenérskou kariéru. Proto je zpátky doma a protože slíbil, že po návratu do Čech bude Kladno jediným klubem, kam podepíše, tak také splnil.

I když o něj pochopitelně stály i superligové kluby. „Pro Kladno jsem se rozhodl, protože mi to dává největší smysl do mé nové životní etapy, kterou je vysoká škola i začátek trenérské kariéry. A také to odpovídá mým hráčským ambicím. Vrátit se domů do Kladna tak bylo jasnou volbou, kde snad dokončíme to, co se nedokončilo v uplynulé sezoně. Rádi bychom, aby to už nebyla žádná baráž a postup jsme urvali už ve finále,“ plánuje odvážně 19letý talent.

Z jeho rozhodnutí je samozřejmě nadšený kouč Dušan Přívara i management Kanonýrů. Kladno v něm tak získalo jednoho z klíčových hráčů. „Bachy má můj obrovský respekt. Ještě ve chvíli, kdy jsme byli na pozicích mimo play off, projevil zájem se znovu spojit s Kanonýry. A i když měl nabídky z nejlepších superligových klubů, tak vyslovil přání, že sice superligu hrát chce, ale s Kladnem a chce k tomu i sám co nejvíce přispět. To je přístup, který obdivuji, a je inspirací pro všechny naše členy,“ uznale pokyvuje hlavou předseda Kanonýrů Zdeněk Jirák.

A raduje se, že má v týmu hráče, který má za sebou sezonu v nejlepší lize světa. Zároveň je mnohem dospělejší a vyzrálejší, protože ve Skandinávii byl rok sám a musel se o sebe postarat. „To nejcennější, co si ze Švédska odnáším, je asi životní zkušenost. V 19 letech jsem bydlel sám v zahraničí, to se nepoštěstí každému. Z florbalového hlediska jsou to zkušenosti a kvalita, která v lize byla. I tréninky se odehrávaly v tempu, které je nesrovnatelné s tím v Česku. Doufám, že alespoň zlomek toho přenesu na Kladno a mohu tím zlepšit tým,“ dodává Bachmaier, jehož hlavním cílem bude postup do nejvyšší české soutěže.“