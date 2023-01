Svěřenci trenéra Stanislava Mináře, bývalého výborného kladenského hráče, ovládli turnaj Gothia Cup, na který se do Göteborgu každoročně sjíždějí nadějní borci od 11 do 19 let z celé Evropy.

Kanonýři došli po báječných výkonech až do finále a v něm sehráli jednu z nejkrásnějších koncovek, jaké kdy zažili. Po remíze 0:0 s týmem CL98IC prohrávali v rozhodujících nájezdech už 1:3, přesto se z klinické smrti probrali a po velkém obratu získali ceněnou trofej oni.

Zdroj: Kanonýři

„Skvělý pocit, děkuji všem, byla to jízda. Věřím, že se vrátíme do Čech a budeme pracovat ještě více, protože tady se pracovalo a přišla odměna. Odměna za práci a odměna za to, jak jsme se prezentovali. Vážíme si toho a budeme dále systematicky pracovat, tak aby zbytek sezony dopadl pro obě kategorie úspěchem," řekl kouč dorostenců Stanislav Minář.

Dodejme, že finále B si ve Švédsku rovněž zahráli starší žáci. Tam podlehli už trochu unaveni po deseti duelech Trenčínu 3:6, ale sedm zápasů předtím zvládli bravurně. V téhle kategorii startovalo nejvíc klubů, dohromady 58!

„Celková statistika 7 výher a 3 porážek je skvělá. Kluci se zápas od zápasu zlepšovali a play off jim dlouho zůstane v paměti. Vyzvednu čtvrtfinále proti švédskému Munka-Ljungby, který vede trenér švédské seniorské reprezentace. Bylo velice nervózní a to i kvůli nedobrému výkonu švédských rozhodčích, kdy se na trestné lavici najednou objevili až čtyři naši hráči. Vítězství 11:5 však hovoří za vše,“ usmíval se Matěj Bradáč, podle něhož se tým ohromně stmelil a táhl za jeden provaz. I díky trenérům, kondičákům, rodičům a prarodičům.

Mladší žáci pak došli po dramatu s norským Tunetem do čtvrtfinále, kde vypadli s jiným českým týmem Avalanche. Předtím však zvládli i šest vítězných duelů. „Za celý turnaj tým zaslouží pochvalu za předváděnou hru i konečný výsledek!" hodnotil, spokojený kouč Jan Buk, rovněž bývalá – brankářská opora Kanonýrů.

Nedařilo se pouze juniorkám, nicméně i svěřenkyně někdejšího šikovného hokejbalisty Pavla Klečky se zlepšovaly, a když zapracují na koncovce, půjdou jejich výsledky nahoru.

Celkově pak turnaj, na který odcestovala s hráči i řada rodičů, udělal kladenským Kanonýrům i městu ve Skandinávii perfektní reklamu.