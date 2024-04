Je jaro, vyneste zlou Moranu! Florbalisté Kladna poslechli a poté, co smolně po penaltách padli v prvním finálovém duelu play-off I. ligy s brněnskými Bulldogs, v odvetě po senzačním obratu slavili výhru, vyrovnali sérii a řečenou dámu shodili do potoka. Bitva se teď přestěhuje pod Špilberk a Kanonýři tam budou pokračovat v boji o Superligu, kterou si vybojuje vítěz finálové řeže.

VIDEOMOMENTKY/ Kanonýři Kladno - Bulldogs Brno 7:4, 1. liga mužů, Kladno - 2. finále, stav 1:1, hala BIOS 31. 3. 2024 | Video: Bohumil Kučera

Kdo dobře začal, končil obrazně řečeno v slzách. Kladno se radovalo v sobotu z trháku 2:0, aby nakonec muselo pracně vyrovnávat stav na 3:3 a v nekonečné sérii nájezdů padlo v šesté sérii. Brno zase pláchlo v neděli, dokonce si lebedilo v polštáři třígólového náskoku 4:1. Pak se ale vzňaly ohně pod kladenskou sopečnou výdutí a žhavé magma gólů přineslo obrat na 7:4.

Hala šílela nadšením, a že diváků chodí požehnaně.

Kdyby hokejoví Rytíři nečekali na svou zpropadenou baráž, nabízelo by se konání finále florbalové I. ligy na zimní stadion, takový je o zápasy v Kladně zájem.

Ale zpátky na palubovku, na které Kladno v sobotu brzy vedlo góly Fojtíka a Jandy 2:0. Jenže ve druhé třetině jakoby se borci pohodlně usadili před TV a sledovali, jakže to umí šolíchat jejich protivník, který otočil na 2:3. V závěru, který zvedal sedící fanoušky ze sedaček, vyrovnal Bohuslávek, ale jeho tým nedal dvě přesilovky, pak přežil tisíciprocentní šanci Buldoků, aby byly v nájezdech střídavě jeden i druhý tým blízko výhře i porážce. V šesté sérii propálil Janouška Svatoň a Bachmaier, který předtím dal, podruhé už shořel jako papír… „Vypli jsme, trochu se na to vyprdli, dostali soupeře na koně a to rozhodlo," ulevil si naštvaně trenér Dušan Přívara a kromě omšelých frází o tom že nájezdy jsou jen loterie pravil zásadní věc: "V neděli musíme hrát koncentrovaně po celou dobu. Nesmíme si myslet, že to půjde samo.“

Kanonýři Kladno - Bulldogs Brno 3:4 na nájezdy

Branky a asistence: 7. Fojtík (Tad. Chroust), 10. Janda (Bohuslávek), 55. Bohuslávek (Janda) - 23. Gregr (Svatoň), 28. Gregr, 37. Vágner (Zukal), rozh. nájezd Marek. Rozhodčí: Beránek, Přibyl. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Třetiny: 2:0, 0:3, 1:0 - 0:0. Střely: 20:19. Diváků: 486. Stav série: 1:0.

Kladno: Janoušek – Krbec, Frýba, Stůj, Svačinka, Tomášek, Veselý – Fojtík, Bachmaier, Tad. Chroust – Bohuslávek, Pfaur, Janda – Tom. Chroust, Fišer, Novák – Papoušek, Spurný, Hübner.

V nedělní už úplně vyprodané odvetě před šesti stovkami diváků brzy zmrzl Kanonýrům úsměv na rtech. Série chyb a oslabení v první části značila manko 1:4, v součtu se sobotním malérem to byl už ne malér, ale prů…švih. A skoro i něco víc.

Jenže domácí nic nezabalili, s vírou ve vlastní síly - a že nejsou malé - šli do soupeře jako draci, zvedla je produktivní trojka bráchů Chroustů a Bachmaiera a povedlo se vyrovnat. To už byl ale terminátor Stůj ve třetí třetině.

Pak už se čekalo, kdo strhne vedení na svou stranu. Víc chtělo Kladno a po Krbcově trefě z 56. minuty bylo rázem blíž. Skvěle zahrálo také koncovku, "Bohouš" Bohuslávek přimázl na svou florbalku další dva zářezy a bylo jasné, že zatímco hala Bios možná spadne nadšením, v rychlíku Brněnský drak se bude pít v neděli hořký pití.

A že jak trefně napsal klubový server Kanonýrů, povedlo se jim dokonalé Velikonoční zmrtvýchvstání…

Jenže série ještě nekončí, Brno pro sebe jeden důležitý mač v Kladně uhrálo a výhoda je nyní na jeho straně. Je na Kanonýrech, jak se k boji o svůj letitý sen za týden postaví.

Kanonýři Kladno - Bulldogs Brno 7:4

Branky a asistence: 7. Tom. Chroust, 34. Bachmaier (Tad. Chroust), 37. Tom. Chroust (Bachmaier), 45. Stůj (Janda), 56. Krbec (Tom. Chroust), 56. Bohuslávek (Bachmaier), 58. Bohuslávek - 2. Valachovič (Koláčný), 17. Faltus (Kalousek), 18. Koláčný (Kladivo), 20. Vágner (Pešák). Rozhodčí: Brus, Sladký. Vyloučení: 3:0. Využití: 0:2. Třetiny: 1:4, 2:0, 4:0. Střely: 23:16. Diváků: 600 (vyprodáno). Stav série: 1:1.

Kladno: Janoušek (21. Ponomarev) – Krbec, Frýba, Stůj, Svačinka, Pfaur, Veselý, Tomášek –Fojtík, Bachmaier, Tad. Chroust – Bohuslávek, Papoušek, Janda – Tom. Chroust, Fišer, Novák – Spurný, Hübner.