Mladý tým Lotyšek se téměř permanentně bránil, ale český výběr střílel v první části mnohem lépe než proti Polsku a vedl 4:0. Zejména pozměněná formace Martiny Řepkové pálila přesně a dala tři branky – její vedoucí sama dvě.

Na druhé straně se ale nenudila ani brankářka Christianová. Lotyšky poměrně často utekly do jasných gólových pozic, ale česká jednička si vedla bravurně a čisté konto si musela pořádně vysloužit.

Ve druhé části favoritky lépe bránily, nicméně ubraly ve střelbě, nikoliv však Martina Řepková. Zkušená útočnice hájící aktuálně barvy švýcarských Piraní z Churu dvěma perfektními střelami zvýšila svoje konto na čtyři góly, později přidala ještě pátý a vyrovnala tak rekord spoluhráčky Michaely Mlejnkové v počtu branek v jednom utkání na MS – 5. Navíc je po zápasech ve skupině nejproduktivnější hráčkou týmu s devíti body.

Po zásluze se stala nejlepší hráčkou utkání, které Češky dohrály za stálé převahy.

„Jsem nadšená, ale je jasné, že je to i zásluha mých spoluhráček, které mi pozice připravovaly. Lotyšky hodně bránily, moc se nehýbaly, a tak jsme musely být hodně kreativní a tvořit hru. Občas to nejde, ale jsem ráda, že jsme to zvládly, ať mladé hráčky, nebo ostatní. A podstatné je vítězství,“ povídala po utkání spokojená Martina Řepková, která si podle svých slov v poslední době užila dost zranění, ale na šampionát se nachystala výborně a tak se i cítí. „Bylo toho dost, co mě potkalo a musela jsem se vracet, což nebylo jednoduché. Ale jsem ráda, že můžu zúročit, jak tvrdě jsem makala,“ řekla.

Zatímco v prvních dvou zápasech šance spoluhráčkám spíše připravovala, proti Lotyšsku ukázala, že je pravým sniperem. Pět gólů v zápase nikdy nedala. „To si opravdu nevzpomínám. Já svou roli cítila ze začátku spíš tak, že budu tvořit, protože jsem dynamickou hráčkou, která umí vybojovat dost balonků. A pak je těžké hned vystřelit. Takže mě těší, že se trefovaly holky a teď i já, že prostě můžeme rozhodnout kterákoliv z nás. To je důležité,“ má jasno nejsvětlejší blondýnka českého týmu.

Dodala, že její sebevědomí šlo nahoru s každou vstřelenou brankou a pak už cítila euforii. „U třetího gólu jsem si říkala: fajn! U čtvrtého že už je to asi moc a u pátého jsem už nechápala, tohle se mi fakt nikdy nepovedlo ani v české extralize,“ dodala šťastná Martina Řepková.

Lotyšsko – Česko 0:8 (0:4, 0:2, 0:2).

Branky a nahrávky: 5. Chudá (Kubečková), 6. Řepková (Plášková), 15. Plášková (Paloncyová), 18. Řepková (Koníčková), 32. Řepková (Mlejnková), 39. Řepková (Koníčková), 53. Jiráková (Paloncyová), 57. Řepková (Mlejnková).

Lotyšsko: Filipsoneová – Martinjekabaová, Garbareová, Haneová, Zamecaová, Berzinaová, Ziedoneová – Ankudinová, Berzinaová, Darsaová – Krumina, Jakovická, Raseicevaová – M. Roziteová, Grapenaová, Salacieteová – J. Roziteová, Gaugereová, Murnieceová.

Česko: Christianová – Jiráková, Beránková, Paloncyová, Koníčková, Šupáková, Havlíčková, Keprtová – Bačová, Krupnová, Ratajová – Řepková, Kotzurová, Plášková – Trojánková, Kubečková, Chudá.

