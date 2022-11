Brno začalo dvěma rychlými góly, ale pak se začali trefovat Kladeňáci. Do pauzy otočili Svačinkou, Novákem a Marešem na 3:2 a po pauze přidal Novák čtvrtou trefu z přesilovky. „Pak jsme ale asi měli pocit, že to půjde samo a soupeř nás potrestal,“ zlobil se Dušan Přívara poté, co Brno rychle vyrovnalo na 4:4.