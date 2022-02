Mimochodem před třemi lety vedl tým jako hrající kouč, od té doby se však ve struktuře Kanonýrů Kladno hodně změnilo. Od názvu po mohutné posilování kádru i vytvoření infrastruktury klubu, kde se amatérům dostává v podstatě profesionálních podmínek na přípravu.

Mužstvo několik let budoval trenér i manažer Jan Pazdera, osobnost celého českého florbalu, ale s někdy až příliš ostrou rétorikou nebyl všem po chuti a na podzim po necelých třech sezonách skončil. Na jeho obranu lze říci, že dvakrát nemohl o vytoužený postup do Superligy hrát kvůli pandemii koronaviru, třetí pokus už nedostal.

Nicméně kádr i jeho mentální nastavení s jasným plánem postupu do nejvyšší české soutěže budoval prakticky hlavně on. Za ním přišly hvězdy jako (aktuálně zraněný) kapitán Ullman, brankář Macík, mladý reprezentant Papoušek nebo střelec Chroust.

A tak se čekalo, že Kladno bude už v základní části velmi silné, což ovšem moc neplatilo. Prohrálo hodně zápasů, doma se Znojmem dokonce rozdílem třídy. Skončilo tedy až páté a vyhlášení o postupových cílech logicky nezněla věrohodně.

V play off navíc čeká Kanonýry střet s týmem, který to na ně umí dlouhodobě. „Jsme outsideři, ale za mne by bylo stejně jen alibismem, kdybychom nemluvili o postupu. Jsme připraveni a jdeme si pro Superligu,“ odhodlaně hlásí manažer i hráč v jedné osobě Ondřej Riebauer s tím, že play off je jiná soutěž a sám zažil ročníky, kdy se svým klubem hladce prošel čtvrtfinále, ale pak v semifinále přišel jiný level a tvrdé procitnutí. „Proto je výhoda, že s Vary musíme makat od začátku,“ má jasno Riebauer.

Zároveň vysvětluje, proč klub letos nebyl aktivní během sezony na přestupovém trhu, kde v předešlých sezonách pracoval s velkým úsilím. „Pod Honzou (Pazderou) jsme budovali tým koncepčně už před sezonou. Vytipovali jsme hráče na pozice, kde jsme posílit potřebovali a dbali jsme i poměr hráčů z Kladna a i jiných klubů. To se podle mne povedlo,“ vysvětlil Riebauer.

Z týmu však vypadl kapitán Filip Ullman. Jeho obrovské superligové zkušenosti budou scházet. „Po náhradě jsme trochu koukali, ovšem nikdo vhodný se neobjevil. U Filipa navíc zranění nevypadalo tak vážně, bohužel po Vánocích se ukázalo, že musí na operaci,“ dodává Riebauer s tím, že Ullmanův návrat do sestavy vyloučen není, ale to by muselo Kladno dojít až do závěrečné fáze sezony.

Pokud totiž postoupit chce, musí zvládnout nejen čtvrtfinále, ale také semifinále a nejlépe i finále. Vítěz I. ligy totiž postupuje přímo, poražený má naději ještě v baráži s předposledním celkem Superligy.

„Na sérii s Karlovými Vary se těšíme. Sice začneme venku, ale věřím, že to pro nás bude mít pozitivní impuls, tým se semkne a bude bojovat o vítězství,“ dodává Martin Hovořák.

Mladý kouč, před nímž stejně jako před řadou jeho svěřenců stojí zatím největší výzva kariéry.

