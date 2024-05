Značka B & B je ikonou snad pro každou dobu. Ať to byla v 60. letech sexbomba Brigitte Bardotová, později parfém Bruno Banani či snad nejdokonalejší bubeník rockových dějin Bongo Bonham z Led Zeppelin a pro dnešní mládež dobroty z Bageterie Boulevard. Svoje B & B mají také florbalisté Kladna – dva skvělé hráče Jakuba Bohuslávka a Matyáše Bachmaiera. A právě oni podepsali s nováčkem Superligy dlouholeté smlouvy.

Matyáš Bachmaier (vlevo) a Jakub Bohuslávek budou hrát za Kladno florbal až do roku 2027. | Foto: Bohumil Kučera

Kanonýři sází na rozdíl od některých jiných velkých sportovních klubů na Kladensku na koncepční práci. Proto pro ně bylo prioritou podepsat až do roku 2027 smlouvy se dvěma mladými hráči, kteří mají skvělou výkonnost a zároveň jsou odchovanci Kladna.

„Prodloužit smlouvy s ‚Bachym‘ a ‚Bohoušem‘ byla pro nás priorita. Jde o klíčové hráče, navíc odchovance, tudíž přesně zapadají do filozofie a konceptu Kanonýrů. Věřím, že oba výrazně pomohou k tomu, abychom v superlize hráli důležitou roli, zároveň je vnímáme jako klubové tváře, které jsou motivací a hrdiny pro mladé Kanonýry,“ říká na klubových stránkách generální manažer David Burda.

Oba borci vlastně už Kladno jednou opustili. Bachmaier má za sebou sezonu ve florbalovém ráji, ve Švédsku. Bohuslávek zase před rokem odešel za superligovou výzvou do Sparty. Tam mu angažmá nevyšlo, a tak se nakonec připojil ke kladenskému týmu a pomohl mu zásadně na trnité cestě play-off I. ligy k postupu mezi smetánku.

Mladí rysové zahájili play-off vítězně, první výhru s Pardubicemi trefil Daníček

Bachmaier zase loni v létě ukázal velký patriotismus. Odmítl lukrativní nabídky ze superligy a po návratu ze Švédska si vytyčil cíl, kterým byl postup s Kanonýry o patro výš. Pomáhal opravdu zásadně. Když si rozkliknete stránku Českého florbalu a budete hledat individuální statistiky, téměř u všech kategorií vyjma brankářů svítí Bachmaierova fotka jako nejlepšího z nejlepších…

„Jsem moc rád, že jsme splnili náš cíl a zároveň můj sen, tedy dostat Kladno do superligy. Teď nás čeká ještě těžší práce a věřím, že to zvládneme. Těším se na další roky na Kladně,“ uvedl po podpisu Bachmaier a Bohuslávek se přidal: „Jsem velmi rád, že cíl, který jsme měli nastavený, jsme dokázali splnit. Byl to potřebný a první krok k tomu, kam jako A-tým na Kladně chceme směřovat. Rozhodně ale nepanuje jakési uspokojení. Chceme dál pracovat a zlepšovat se. Jsem rád, že toho budu součástí a těším se, co vše nás v superlize čeká,“ řekl Jakub Bohuslávek.