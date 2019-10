Situace Hostouně ve FORTUNA:ČFL, skupině A, se pro fotbalisty Hostouně pořád nemění. Ani zápas na Slavii nepřinesl mnoho pozitivního, opět totiž přišly brzké inkasované branky na kontě zelenobílých a nakonec jasný výhra rezervy nejlepšího českého klubu současnosti 4:0.

Sokol Hostouň - FC Písek 0:1, FORTUNA:ČFL, 8. 9. 2019 | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Slavia sice na rozdíl od Sparty nenasadila proti Hostouni žádné borce A týmu, který se chystá na Ligu mistrů, přesto nedala hostům naději. Do vedení šla už v 9. minutě a další zásahy přicházely po rychlých akcích ještě do pauzy. Velmi podobné duely sehrála Hostouň už proti Táborsku, Spartě či v poháru s Jihlavou. I tentokrát po pouze příděl branek skončil, ale na obrat to vážně nebylo.