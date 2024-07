Slánští začali aktivně a vysoké napadání jim přineslo první šance, byť zůstaly gólově nevyužité. Nejprve mířil Balšánek kousek mimo, pak Sekanina zpoza šestnáctky orazítkoval břevno. V 15.min. posila z Kladna Kafka pěknou kolmou přihrávkou vyslala do úniku Novotného, ten však pálil nad.

Mezitím ale také hosté měli možnost ohrozit Sedláka, ale ten zasahoval nemusel, neboť hráč Aritmy minul branku koníčkem o dva metry.

Ve 33.min. ale šli domácí do vedení, když se po závaru k míči dostal Kafka a s pomocí teče jednoho z bránících hráčů otevřel skóre. Ve 40. min. si na centr Kafky naběhl zkoušený zadák Makarčuk a šikovně překonal brankáře hostí podruhé.

Do druhé půle Slánští nastoupili se čtyřmi novými hráči, další pak museli změnit svoje obvyklé posty a důsledkem bylo to, že Aritma hru minimálně vyrovnala. V 53.min. byl ale faulován Vovk a k míči se postavil Ceccarelli, který střelou přes zeď z dobrých čtyřiadvaceti metrů zvýšil na 3:0.

Pak už se dostali ke slovu hosté. V 76. min. snížil Kolínek, byť se domácí zlobili, že rozhodčí Zíka přehlédl faul na Balšánka. Pak se ještě trefil Tošnar, ale domácí už náskok uhájili. Bohužel se zranil stoper Mihálik, který si po souboji o míč a nekoordinovaném pádu na trávník vykloubil rameno. Dobrou zprávou je, že léčba bude asi jen tři týdny.

"Do stavu 3:0 jsem byl s výkonem týmu spokojen, naše hra měla úroveň a kvalitu a dobře jsme pracovali s herním prostorem. Po prostřídání, kdy jsme si chtěli něco vyzkoušet, Aritma hru vyrovnala a dokonce byla i lepší. Ale výhru už jsme uhájili," hodnotil trenér Slaného Jiří Veselý, který pochválil celý tým včetně nových posil Kafky, Sekaniny, Abrhama a dalších. "Všichni odehráli to, co jsem od nich čekal," řekl.

Za týden Slánští opět doma přivítají třetiligové Brozany, hraje se opět v sobotu v 10:15.

SK Slaný – Aritma Praha 3:2 (2:0). Branky: 33. Kafka, 40. Makarchuk, 53. Ceccarelli – 76. Kolínek, 84. Tošnar. Rozhodčí: Zíka. Diváků: 60.

Slaný: Sedlák – Vovk (74. Nejedlý), Mihálik (46. Novák), Makarchuk, Abrham (46. Ceccarelli) – Balšánek – Pospíšil, Kafka – Sekanina (46. Veselý), Novotný (46. Nádeníček), Dejčmar.