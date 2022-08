Celým jménem je Michael Richard James Houdek. Narodil se v australském Sydney, maminka je z Polynésie, i proto vypadá hodně „tichomořsky“. Česky neumí ani slůvko, nicméně praprapředky české má, to ano. „Úplný původ jsem z něj doloval, ale nakonec jsem to zhruba v půlce vzdal, má to moc zamotané,“ usmál se vedoucí týmu Sokola Lukáš Horníček.