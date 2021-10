Nepříjemnost na dálnici naštěstí vyřešila výprava Slovanu dobře, byť zápas musel kvůli tomu začít o něco déle. Vše dopadlo dobře hlavně zásluhou řidiče Romana Nádherného a brankáře Jiřího Měsíčka. Právě oni dva zařídili výměnu kola a ukázali svou šikovnost.

Tým to chtěl Měsíčkovi vrátit, dobře v utkání bránil, ale jednu pěknou akci domácího celku neubránil, když před pauzou zakončoval zblízka Hájek.

Velvarským se povedlo srovnat v 57. minutě, kdy Havránek našel přesným centrem hlavu Tenkla a ten potvrdil dobrou střeleckou formu z posledních týdnů. Ale ne úplně, protože deset minut před koncem na něj v další šanci zívala prázdná brána, ovšem netrefil ji.

„Byl to vyrovnaný zápas, ale my se v něm dostávali do nebezpečnějších situací častěji. Tenklova šance byla opravdu velká, dvě měl také Vopat, který šel dvakrát na gólmana, jenže ten výborně zasáhl a jednou mu pomohla obrana. Z tohoto pohledu jsem trochu zklamán, protože jsme mohli vyhrát a udělat si polštář před domácím zápasem s Chlumcem,“ hodnotil trenér Velvary Pavel Janeček.

Hradec Králové B – Velvary 1:1 (1:0). Branky: 41. Hájek – 57. Tenkl. Rozhodčí: Zadinová – Dujsík, Hanáková. Diváků: 150.

Velvary: Měsíček – Valenta (68. Pihrt), Drozda, Šustr, Šimkovský – Havránek, Tenkl, Grjaznovs, Chábera (89. Ptáček) – Vopat – Kafka (83. Duong).