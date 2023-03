/FOTOGALERIE/ Cenné vítězství nad silnými Zbuzany si připsali ve třetím jarní kole České fotbalové ligy hráči Sokola Hostouň. V utkání bohatém na góly vyhráli 3:2, i když byla řada hráčů mimo a navíc zelenobílí zase museli hrát místo doma na vypůjčené umělce v Rynholci. Vzhledem ke stavu hřiště v Hostouni není jisté ani to, zda se tam bude hrát příště.

Sokol Hostouň (v zelenobílém) porazil po dramatickém průběhu Zbuzany 3:2. | Foto: Lukáš Horníček, Sokol Hostouň

Hostouni oslabené o sedm vykartovaných nebo zraněných borců se dařilo proměňovat šance. V této základní dovednosti fotbalu soupeře předčila a proto bere tři body. I kouč Dominik Rodinger však uznal, že fotbalovost byla v sobotu po obědě na straně Zbuzan. „Spíš jsme se bránili a soupeř hrál s míčem. Dneska jsme to urvali spíš bojovností, za to patří hráčům kredit,“ děkoval Rodinger.

Jeho tým šel do vedení po utěšené ráně Hucka už v 9. minutě, pak ale několikrát musel do akce brankář Tetour, který domácí podržel. Ti se nemohli srovnat hlavně s Ghaňanem s americkým pasem a slavným německým jménem - Bismarkem.

To se po pauze zlepšilo, přesto hosté rychle vyrovnali po průniku Hampla, ale radost jim vydržela jenom pět minut. Pak se Hostouni vyplatilo pilování standardek a Štětka hlavou prostřelil gólmana Kočího. To se povedlo ještě Januškovi, jenž s jistotou proměnil nabídku hezky uniknuvšího Nerudy.

Nicméně hosté dál zlobili a převahu proměnili tři minuty před koncem ex-velvarským Tsopou. Přesto si Hostouň cennou výhru nenechala uniknout.

„Vzhledem ke kvalitě soupeře jsem čekal, že padne dost gólů, což se potvrdilo. My sice nebyli mentálně tak silní, a nedokázali hrát takový fotbal, jaký by se nám líbil, ale cestu k výhře jsme našli. Bylo to šťastné, ale zasloužené vítězství díky srdíčku,“ zakončil hodnocení Dominik Rodinger.

Hostouň – Zbuzany 3:2 (1:0). Branky: 9. Hucek, 55. Štětka, 66. Januška – 51. Hampl, 87. Tsopa. Rozhodčí: V. Melničuk. Diváků: 120.

Hostouň: Tetour – Zahranychnyy, Kosík, Krunert, Miker (88. Drul), Charvát, Januška (78. F. Novák), Štětka, Hucek, Neruda (78. A. Fotr), Vlasák (85. Šmerda).