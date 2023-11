Podzimním půlmistrem ČFL je ve skupině A nakonec její největší předsezonní favorit. Slavia Praha B s se dvěma klubovými ikonami v sestavě Milanem Škodou a Stanislavem Teclem porazila v posledním utkání Sokol Hostouň 2:1 a těsně ho v tabulce předhonila. I tak nezaslouží Hostouň za nejlepší půlrok v historii klubu nic než velkou pochvalu. „To jsem řekl i klukům v kabině. Dnes nejsem z porážky smutný, ale hrdý na to, co jsme v tak skvělém zápase předvedli,“ soukal ze sebe chvíli po zápase trenér hostů Dominik Rodinger.

Sokol Hostouň - SK Slavia Praha - fotbal B 1:0 (0:0) / ČFL / 1. 5. 2022 | Foto: Bohumil Kučera

Hostouň v závěru podzimu doplatila na lehkou ztrátu formy i na silné protivníky. Ač do té chvíle brala prakticky jen samé výhry (s jedinou výjimkou remízy na Dukle B), tři poslední duely však prohrála. A o korunku podzimního knížete ČFL přišla.

Na utkání dorazil nebývalý počet fanoušků, víc než sedm stovek! Spokojenější byli od začátku ti domácí, jejich tým totiž vzal opratě pevně do rukou a v úvodu byl lepší. Převahu zúročil po osmi minutách jeden z hráčů, kteří už si zahráli za slávistické áčko, devatenáctiletý Nigérijec Ogungbayi. Hostouň se postupně zlepšovala, změnila rozestavení a začala zlobit slávistickou rozehrávku.

Přesto jí bylo ještě hůř po nástupu do druhé části, kdy zbytečný faul Nováka rukama ve vápně potrestal z pokutového kopu Trédl a Slavia už vedla o dvě branky. Jenže hned vzápětí ukázala svoje kvality také Hostouň. Dříč středu zálohy Hucek byl důrazný po rohu a bylo to jen o gól.

Do konce zápasu pak hosté drželi naději na dobrý výsledek. Měli nadějné situace, v závěru obrovský tlak a domácí jednou dokonce vykopávali míč z čáry, ale výhru uhájili. „Sahali jsme po bodu, ale nemáme se zač stydět, že ho nemáme. Slavie se před nás dostala o bod a nic se neděje, jedeme dál. Těší mě, že i takoví borci jako Standa Tecl nebo Milan Škoda mi po zápase řekli, že emociálně to bylo pro ně stejné, jako když hráli na nejvyšší úrovni,“ děkoval Dominik Rodinger.

Sám ocenil Slavii i jejího kouče Davida Střihavku. „Má u mne obrovský kredit za to, jak se Slavií pracuje. Sám mu pak děkuji za to, co o mne řekl před zápase v jednom rozhovoru. Velmi ho respektuji,“ dodal Dominik Rodinger.

Slavia Praha B – Hostouň 2:1 (1:0). Branky: 8. Ogungbayi, 47. Trédl (PK) – 51. Hucek. Rozhodčí: Doubrava. Diváků: 715!

Hostouň: Pančev – Novák, Kosík, Štětka, Charvát - Klimenda (70. Zahranychnyy), Januška, Hucek, Freisinger (49. Křenek), Mládek – Etemike.